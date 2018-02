Prisión preventiva para el hombre que intentó asesinar a su expareja

El sujeto identificado como J.P.I.M., responsable de los tres disparos efectuados contra su ex pareja, deberá aguardar en prisión el inicio del juicio donde será acusado por un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa.



El juez penal de 4º turno, Darwin Rampoldi, resolvió la prisión preventiva por un plazo de 120 días antes del inicio del juicio.



Se trata del hombre de 55 años que en la madrugada del pasado jueves 22 de febrero ingresó a la vivienda en la que vive su expareja en la esquina de las calles Wilson Ferreira Aldunate y Santiago Vázquez de la ciudad de Piriápolis.



Luego de entrar a la casa por una de las ventanas, el ahora detenido fue hasta el dormitorio. Allí estaba la mujer y le disparó tres veces. Un policía que pasaba frente a la casa escuchó los disparos. Arma en mano, el funcionario ingresó a la vivienda y luego de darle la voz de alto al atacante procedió a su detención. La mujer fue trasladada a un centro médico donde recibió las primeras atenciones. Tenía dos heridas de bala en su abdomen y una en el antebrazo. Está fuera de peligro y se recupera en el hospital.



violencia doméstica

Información útil





Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.