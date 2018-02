Educación, salud, seguridad y vivienda: las prioridades del gobierno para el 2018

Luego del Consejo de Ministros que se realizo el fin de semana en Parque Anchorena, Colonia, este mediodía el gobierno compartió en una conferencia de prensa las prioridades que tendrá en agenda este año.



En Torre Ejecutiva hablaron el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, el prosecretario, Juan Andrés Roballo, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.

"Se hizo un informe ministerio a ministerio del cumplimiento de las metas que se habían planteado en el mismo momento el año pasado", comenzó diciendo García. Y dijo que "la valoración en general ha sido positiva de lo que se viene logrando”.



El director de la OPP contó que se discutió e intercambió "en manera profunda" y "a nivel conceptual" la Rendición de Cuentas.



Y señaló que las prioridades a nivel nacional para este año son: educación, salud, seguridad, Sistema Nacional Integrado de Cuidados, vivienda, infraestructura y continuar con las líneas de apoyo al desarrollo productivo e innovador que vienen siendo desarrolladas, informó García.



Fuentes del gobierno habían adelantado a El País que los incrementos presupuestales van a ser “muy cautelosos”. Las mismas fuentes informaron que el 2018 es un año "que va a ser sumamente complicado", según les transmitió el presidente Tabaré Vázquez a sus ministros y subsecretarios.





El gobierno definió como prioridades la educación, la salud, la seguridad, la vivienda, la infraestructura, los cuidados y el empleo, la calidad del empleo.

También la negociación colectiva que es un valor en sí misma porque reafirma la vocación del gobierno q es el diálogo pic.twitter.com/DTNRD3r8Hp — Juan Andrés Roballo (@JuanARoballo) 5 de febrero de 2018

El jerarca indicó que se puso un “énfasis especial” en la idea de “continuar con esfuerzos de calidad de gasto”: “Cada peso que se utiliza cuenta y eso implica que no un incremento presupuestal es el que va brindar mayores resultados, sino que es un complemento utilizar mejor las herramientas de gestión”.



García contó que “el Consejo de Ministros tuvo la alegría de recibir” al ex ministro de Agricultura (MGAP), Tabaré Aguerre, el fin de semana. "Pudimos compartir unos momentos muy emotivos porque Tabaré ha sido un gran compañero de trabajo, un ministro que le ha dado una impronta fundamental al MGAP”. Aguerre presentó un documento



Consultados sobre si se hizo una valoración respecto al déficit fiscal, García recordó que el objetivo del gobierno es llegar al mínimo déficit fiscal posible” en el año. Y sobre el proyecto de la nueva planta de UPM, señaló que se sigue el cumplimiento de cada línea de las fases para ver si se puede arribar a la segunda etapa.



También se preguntó si en Anchorena se habló del conflicto del sector agropecuario, y fue Roballo quien respondió: “Fue una reunión de planificación y evaluación”, aclaró, aunque agregó que “sobre el tema” los ministerios y el presidente Tabaré Vázquez “han estado encabezando el trabajo, se han hecho anuncios” y el fin de semana sí “se hizo referencia a la insistencia del gobierno en el diálogo como la herramienta para llevar adelante los proyectos y sortear cualquier diferencia”.



Con respecto al tema de la campaña electoral, y de que los ministros y subsecretarios que pretendan hacerla deberán dejar su cargo en el Ejecutivo, Roballo dijo que “se discutió ese tema, porque ingresamos a un año electoral y se elaboró la necesidad de profundizar el trabajo para cumplir las metas programáticas para el gobierno”.



Pero dijo que “nadie expresó que iba a tomar alguna decisión en ese sentido. Creemos que no es tiempo para eso, espontáneamente no estuvo sobre la mesa”, el tema, dijo.

Fuentes del gobierno agregaron a El País que el ministro de Economía, Danilo Astori, realizó un informe de las cuentas públicas y las proyecciones económicas: si bien el jerarca sostuvo que las perspectivas para el 2018 son "más alentadoras" que el escenario con el que trabajaron en 2017, dijo que es "clave mantener especial cautela" para los incrementos presupuestales que se definan.