Primer paro del Pit-Cnt del año afecta a varios servicios

Será el primer paro general parcial que el Pit-Cnt le realiza en el año al gobierno de Tabaré Váz-quez. En esta oportunidad, la medida no es para rechazar el ajuste de tarifas, reclamar salarios dignos o luchar para obtener más dinero para la educación sino que es por el asesinato de dos trabajadores en el ejercicio de su labor durante los primeros días del año.

La central obrera convocó a un paro general parcial desde las 14 horas "ante la creciente violencia". Su presidente, Fernando Pereira, indicó al portal del Pit que la intención es "generar conciencia de que la violencia no puede instalarse en el ser humano". Agregó que "sabemos que con un paro no se erradicará la violencia que se ha instalado en la sociedad, somos conscientes de que es una respuesta inmediata".

Varios servicios serán afectados por la medida. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) definió paralizar el transporte interdepartamental durante 24 horas, medida que afectará los servicios desde la terminal de ómnibus de Tres Cruces y también aquellos desde el interior del país.

Mientras tanto, la empresa Copsa ya anunció que el servicio interdepartamental Este que se vería afectado por el paro será cubierto por un servicio de emergencia. Las líneas urbanas y suburbanas se adherirán a la medida pero no realizarán paro.

Por otro lado, el transporte de carga también afectará los servicios durante la jornada. Está prevista una movilización con la lectura de una proclama en Rivera. A su vez, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) parará desde las 14 horas hasta la medianoche.

En otro orden, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) informó que la banca oficial no atenderá al público desde las 15 horas mientras que la privada paralizará la atención a partir de las 16 horas. Por su parte, desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se informó a El País que la Administración Central y servicios descentralizados paralizarán sus tareas desde las 14 horas (algunos sectores parcialmente y otros de forma total). En la Salud Pública no habrá atención desde las 14 horas pero se dispondrá de una guardia gremial para urgencias, emergencias, pacientes oncológicos e internados. A su vez, se atenderán los servicios de internación en dependencias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Crímenes.

El asesinato de un taximetrista en las calles Trápani y Teniente Galeano así como el trágico desenlace de un incidente de tránsito en el que un camionero fue ultimado a balazos por un colega fueron los detonantes de la medida de paralización dispuesta por la central obrera.

En el primer caso, un menor de 14 años fue encontrado responsable del crimen. La Justicia determinó que el adolescente sea internado en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). El trabajador fue herido de bala y trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció pese al esfuerzo de los médicos.

En el otro episodio, la Justicia determinó prisión preventiva para el camionero que mató de un disparo al sindicalista Marcelo Silvera, en Rivera, por un delito de homicidio especialmente agravado. La fiscal Bettina Ramos indicó que el asesinato se realizó con "brutal ferocidad" pero aclaró que el episodio no está relacionado con ningún tema sindical sino que se originó por un problema de tránsito. El hecho ocurrió en la noche del martes pasado, cuando Silvera "le recriminó una maniobra" al otro camionero, que no estaba sindicalizado.

Oficial.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) condenó el crimen del trabajador del transporte en Rivera. En un comunicado, manifestó "su más enérgico rechazo a toda forma de violencia como vía de resolución de las disputas de cualquier índole, y la reafirmación de la apuesta al diálogo social, la negociación, ya sea individual como colectiva, como herramientas para zanjar diferencias y encontrar soluciones". Por otro lado, la cartera consideró que el episodio ocasionó "un profundo dolor" no solo para esta Secretaría de Estado sino para toda la sociedad uruguaya.

Pereira: "No podemos ser indiferentes"

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, indicó que "no podemos ver con indiferencia cuando una madre va y le pega a la maestra de su hijo o a la directora de una escuela. Esto nos tendría que hacer sentir agraviados como sociedad". Consideró que "no podemos mirar de forma indiferente cómo algunos productores agropecuarios quieren generar odios innecesarios a la hora de que un trabajador reclame a otro por el reclamo justo de sus haberes y derechos laborales que se han conquistado como producto de años y años de lucha".

Por otro lado, el dirigente sindical dijo que "no se puede mirar para el costado cuando a la hora de llevar adelante un partido de fútbol importante en el Uruguay deben participar cientos y cientos de policías para garantizar la seguridad". Agregó que "en el mundo hogareño, sindical y político no se pueden dirimir las diferencias a través de la violencia. Siempre se debe apuntar al diálogo y cuando el mismo no funciona, a la mediación, no a la violencia". Pereira reconoció que un paro "no resuelve un problema, la solución viene a partir de varias acciones".

Oposición rechazó paro por "luto y reflexión"

La oposición política rechazó la medida decretada por el Pit-Cnt. Para el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet la medida "es un desahogo emocional, que al país le cuesta carísimo y que no sirve absolutamente para nada. Por lo menos, tengamos claro eso: no sirve para nada", agregó en la red social de Twitter.

Por su parte, el licenciado en Seguridad Pública, asesor en materia de seguridad del senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, Robert Parrado, indicó: "Basta de reflexionar, espero acciones reales del gobierno. Lo demás es viru viru", escribió en la misma red.

Para la central obrera será una jornada para reflexionar. "Vamos a reflexionar, como lo hemos hecho todos estos días, en el medio del dolor, que la forma de dirimir nuestras diferencias sea a través del diálogo, herramienta imprescindible, que requiere de paciencia y tolerancia", indicó en un comunicado la central obrera que agregó que "no somos los dueños de la verdad, intentaremos que otras organizaciones nos vuelquen sus aprendizajes, para transitar".

