Primaria pide información sobre el legajo del maestro que abusó de su hija y otra joven

Primaria pedirá informes sobre el legajo del exdocente que recientemente fue procesado, luego de comprobarse que abusó sexualmente durante años de su hija.



El Consejero de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Pablo Caggiani, dijo que “se trata de un maestro que hace muchos años que ya está jubilado, pero, sin embargo, Primaria lo que toma es el recaudo de solicitar un informe a la inspección departamental para determinar si existe constancia de alguna de estas situaciones asociadas a lo escolar puntualmente".



"Podría decir que en forma primaria el Consejo no tiene conocimiento que este tipo de episodios estuviera vinculado a la escuela, lo que hacemos nosotros en este caso solicitar un informe para tener la tranquilidad de que esto no afectó a otros niños", indicó.



El consejero aclaró que no es una investigación sino un informe que se solicita a la inspección departamental de Cerro Largo donde se pide información sobre cuántos años hace que está desvinculado de la actividad y si existe alguna sanción o situación que a la luz de lo sucedido en las últimas horas pueda ser leída de otra manera.



"En un principio nosotros entendemos que no tiene ninguna actuación iba en su carrera recibimos", dijo el jerarca.



Como consejero de Primaria, Caggiani dijo que “es una situación que nos apena a todos, porque efectivamente la infancia es una de las cuestiones que más se debe preservar. Nosotros estamos embarcados en políticas públicas respecto a este tema y efectivamente a medida que se abordan estos asuntos relacionados con violencia contra la infancia aumenta el número de denuncias, no es porque hacer más casos si no que se está tomando más conciencia para que los gurises se animen a denunciar caso como este".

