En Primaria admiten sorpresa y cuestionan el fallo

El fallo judicial que permitió a una alumna pasar de año aunque el colegio al que concurre no la había habilitado le causó "real sorpresa" a Irupé Buzzetti, directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). "Es algo que se escapó de la regla. Nunca un juez nos dijo ‘promuevan o no promuevan’. No tenemos una normativa para cuando a alguien se le ocurre algo así", explicó la jerarca en declaraciones al programa a Radio Carve. Además anunció que la división Jurídica del CEIP está trabajando "para ver qué puede hacer".

Buzzetti afirmó que Primaria redactó una resolución a fines de noviembre de 2017 para que todos los maestros tuvieran la certeza de que "ellos son los actores principales en cuanto a las decisiones a tomar con el niño".

"Nadie puede desconocer que el maestro está 185 días con el alumno y es quien sabe más de ese alumno", agregó.

La jerarca calificó de "absurdo" el hecho de que alguien "vaya a la Justicia ante un hecho puramente educativo" y expresó además que "el maestro tiene por encima un director y un inspector (...) Es como si un médico dijera que yo tengo apendicitis y yo vaya a la Justicia y me diga que no", indicó.

"Lo que acá alarman son dos cosas: la situación de un padre que recurre a la Justicia frente a esto y en segundo lugar la decisión que tomó la Justicia".