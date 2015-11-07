Pretenden que el MTSS sea un "policía" del trabajo

El PIT-CNT pretende que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se convierta en un "policía del trabajo" y para esto considera que hay que dotarlo de herramientas y normas que le permitan sancionar a empresarios que "incumplen" con los derechos de los trabajadores.

Ricardo Cajigas, coordinador del Interior en el Secretariado, sostuvo ayer en el marco del seminario "Cultura del trabajo para el desarrollo y trabajo al futuro" que "es insostenible que exista una informalidad del 40%" y que "se demore meses en hacer una inspección una vez que se denuncia" la irregularidad.

"El Ministerio de Trabajo debe ser una verdadera policía del trabajo. Hay que redoblar la capacitación y dotar de instrumentos legales para prevenir y castigar a los empresarios que violan las leyes y desconocen los derechos de los trabajadores y en algunos casos los estafan", lanzó Cajigas.

Según el sindicalista, se crean empresas con distintas razones sociales que "cierran y dejan deudas con el Estado y los trabajadores" y "empresarios extranjeros que abandonan las fábricas como Ecolat y Green Frozen en Artigas".

"También hay empresas que combaten y reprimen intentos de formación sindical", dijo y puso como ejemplo un caso en el que "la empresa no tiene incoveniente en pagar despidos doble o triple antes de que se forme un sindicato".

"No conocemos empresarios que hayan ido presos y para nosotros es una estafa si no pagan los salarios tal como cuando emiten cheques sin fondos", remató.

La situación es más grave, según el representante de los trabajadores, si se toma en cuenta que el desempleo entre los jóvenes es superior al 20% y un 43% de los trabajadores al cierre del año pasado "ganaba menos de $ 14.000 nominales" y en el Norte del país esa cifra abarcaba a más del 50% de los empleados.

"Es importante atender esta realidad ahora", enfatizó.

A su turno el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, omitió comentar las afirmaciones de Cajigas y se centró en la importancia de tender a un mayor trabajo decente.

Dijo que es algo que "no se logrará en uno o dos años", pero afirmó que es importante avance en esa línea.

El director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou, enfatizó que ante el desacelere de la economía en general se debe "cuidar la calidad y la cantidad de trabajo" y por esto es relevante "dialogar sobre la repartición de trabajo para retener trabajadores y apuntar al desarrollo".

En este sentido una delegación de la OIT se encuentra en el país conversando con las autoridades y empresarios para formar un programa tripartito de trabajo decente.

Los eventos sobre cultura del trabajo están impulsados por el gobierno y tienen como objetivo instalar un debate sobre lo que se entiende una "pérdida de valores".

Disertación: la cultura del trabajo desvela al gobierno. Foto: M. Bonjour.

Denuncian lentitud en las inspecciones y gran informalidad