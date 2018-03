Se presentaron proyectos de construcción "por una inversión potencial de US$ 1.900 millones"

El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, dijo esta mañana que de los "tres motores fundamentales del crecimiento económico", hay dos de ellos que "vienen funcionando bien". Sin embargo, para que se generen más puestos de trabajo, deben mejorar las inversiones.



En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Ferreri sostuvo que "desde junio de 2016 a la fecha, las exportaciones han tenido un crecimiento sostenido" y que el consumo interno "también viene creciendo de manera sostenida". De hecho, "el último trimestre del 2017 fue el de mayor crecimiento".



Sin embargo, en el caso de las inversiones, "no vienen comportándose de la misma manera".



Destacó que "continuamos con niveles de inversión superiores a la segunda mitad del siglo XX y el principio de este siglo" y que "estamos en un 18% del PIB, pero llegamos a tener niveles del 23%". De todos modos, el crecimiento se produjo mayormente en "en sectores donde la utilización de mano de obra es menor".

RELACIONADAS Baja la aprobación a la gestión de Vázquez pero también el rechazo, según Factum By Bruno Scelza Baja la aprobación a la gestión de Vázquez pero también el rechazo, según Factum Baja la aprobación a la gestión de Vázquez pero también el rechazo, según Factum Escalada de reproches entre gobierno y ruralistas By EL PAIS Escalada de reproches entre gobierno y ruralistas Escalada de reproches entre gobierno y ruralistas

Ferreri afirmó que hay algunos sectores en los que "hay temas de rentabilidad en los cuales hay que tratar de ayudar y apuntalar", y que por ese motivo el gobierno "ha tomado medidas puntuales". "Estas medidas también colaboran, no solo a estimular la inversión, sino a mejorar la rentabilidad después de los impuestos", indicó.



En este sentido, se refirió a la situación de la construcción, donde en los últimos años se han perdido "entre 25 y 30 mil puestos de trabajo". Para solucionar esta situación, "el año pasado se promulgó un decreto que permitía obtener beneficios por promoción de inversiones a las construcciones de gran dimensión económica".



A raíz de esa medida, que se ha prorrogado hasta este año, "se presentaron 57 proyectos por una inversión potencial de 1.900 millones de dólares" que "implicarían la construcción de 1.7 millones de metros cuadrados".

El conflicto del agro

Ferreri sostuvo que "en Uruguay no hay atraso cambiario", aunque sí "puede haber cosas a revisar en la competitividad". "Pero con exportaciones creciendo al nivel que crecen y con un superávit en la balanza comercial, no parecen ser estos los problemas", afirmó.



Sin embargo, "esto no quiere decir que no haya problemas de rentabilidad", señaló al ser consultado por el conflicto que mantienen los productores rurales con el gobierno.



La cadena agroindustrial "es de las más relevantes a la hora de explicar las oportunidades de Uruguay de crecer y desarrollarse, por lo que hay que trabajar sobre ella", valoró. Y añadió que el campo "engloba situaciones muy diferentes y heterogéneas", por lo que se debe "atender a las que presentan las mayores dificultades".

No más impuestos

El subsecretario de Economía dijo a Desayunos informales que "la principal guía para la Rendición de Cuentas permanece inalterada", y es que "más allá de atender situaciones de gasto público, eso no puede impactar en un mayor déficit fiscal".



Según Ferreri, hay "dos formas" para financiar el gasto. Una de ellas es "aumentar impuestos o crear nuevos". Esto "está descartado", sentenció el jerarca.



El otro camino es "con un aumento genuino de recursos a través de un crecimiento de la economía", y es el que se busca tomar ya que "la economía está creciendo".