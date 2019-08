Premio GDA para especial de El País "Muertas no Sueñan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 23 de noviembre de 2017 el fiscal Juan Gómez lo confirmó: el cuerpo de Brissa González, de 12 años, había sido encontrado sin vida después de una semana de búsqueda, de carteles, de marchas, de incertidumbre, de impotencia y de dolor.



Brissa había sido violada y asesinada por un hombre de 35 años que la levantó en su auto cuando ella esperaba un ómnibus para ir a la escuela.



Con Mateo Vázquez, periodista del diario, veníamos hablando desde hacía un tiempo: estaban pasando cosas y no podíamos seguir quedándonos en silencio. Sabíamos que notas sobre femicidios salían en todos los medios pero teníamos la sensación de que algo faltaba, de que no era suficiente.



Cuando se confirmó el femicidio de Brissa supimos que no íbamos a dejar pasar más tiempo, que como periodistas teníamos una responsabilidad y que esa responsabilidad era más grande aún porque teníamos la posibilidad de contar con un medio para poder hacer visible que a las mujeres nos estaban (nos están) matando.



Así que empezamos a pensar qué podíamos hacer para que esas mujeres no se transformaran en una cifra que alimente estadísticas y se nos ocurrió que a partir de ese momento íbamos a contar la historia de cada una de las mujeres muertas por femicidio en Uruguay.



Con Déborah Friedmann y Florencia Traibel guiándonos en el proceso, decidimos hacer un especial multimedia y sacarlo antes de que terminara el 2017 con cada una de las historias de esas mujeres. En total eran 24 y sabíamos que si queríamos lograrlo íbamos a necesitar ayuda. Le mandamos un mail a todos los periodistas de la redacción explicándoles lo que queríamos hacer e invitando a que, quienes quisieran, nos ayudaran.



El 2017 terminó con 30 mujeres muertas y sus historias fueron contadas por más de 20 periodistas que quisieron participar del proyecto. Algunos, como Mariana Malek, fueron un sostén invalorable para que el especial se mantuviera actualizado.



Muertas no sueñan es un especial multimedia que contiene la historia de todas las mujeres asesinadas por violencia machista desde 2017 hasta ahora. La de Brissa fue la muerte que lo hizo surgir, pero la de cada una de las mujeres que es asesinada en manos de un hombre en Uruguay son las muertes que hacen que este especial siga existiendo. En 2018 fueron 29 y este año ya van 9. La última fue Anna Clara da Silva, que fue abusada sexualmente y asesinada por su padrastro. Tenía 4 años.

El jueves 1° de agosto llegó una noticia a la redacción. Muertas no sueñan había recibido una mención honorífica en la categoría Propuesta Editorial Innovadora de los Premios de Periodismo GDA 2019. Ojalá este especial nunca hubiese tenido que existir, pero a esta altura pensar lo contrario sería pecar de ingenuos. Y aunque un premio puede parecer superficial al lado de una muerte, lo cierto es que es una muestra de que creer en algo y trabajar mucho para que sea posible es un camino que queremos seguir recorriendo y de que 20 periodistas, un equipo de fotografía, dos editoras y varios diseñadores trabajando juntos no van a cambiar el mundo, pero sí pueden lograr hacer visible un problema que nos atraviesa a todos y a todas.

Para ver el especial haga clic aquí.

En el especial participaron: Renzo Rossello, Rosalía Souza, Rosana Decima, Emilia Triay, Pablo Fernández, Bruno Scelza, Juan Pablo Romero, Enrique Arrillaga, Mariangel Solomita, Mariana Malek, Mayte De León, Belén Fourment, Juan Pablo De Marco, José Mastandrea, Silvana Nicola, Daniel Rosa, Elisa Tuyare, Antonio Larronda, Carlos Ríos, Fernanda Kosak, Camila Beltrán, Agustina Sanner, Delfina Milder, Facundo Macchi, Florencia Sityá, Emiliano Esteves, Carlos Reyes, Fabián Muro, Irene Núñez, Ana Laura Pérez, Marcelo Gallardo, Faustina Bartaburu, Nicolás Pereyra, Fernando Ponzetto, Marcelo Bonjour y Darwin Borrelli, Gustavo Suárez, Laura De León, Diego Lorenzo, Lucía Baldomir, Déborah Friedmann y Florencia Traibel.