Preconflicto afecta todos los turnos de la limpieza

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN MONTEVIDEO

Los trabajadores de Adeom hacen paros contra las privatizaciones del servicio que mantiene la IMM.

Comenzó el recambio de contenedores de basura en municipios de Montevideo que estaban en la lista de espera, por ejemplo en la zona de la Unión, en donde ese equipamiento se encontraba hace tiempo en estado ruinoso. Sin embargo, los problemas en el sector limpieza de la Intendencia de Montevideo perduran en la agenda del gobierno departamental y en la del sindicato de Adeom, y por ende en la vida cotidiana de los vecinos de la capital.

El próximo miércoles 31 de enero habrá una asamblea de los trabajadores que se desempeñan en esa área y se mantienen en preconflicto. En caso de que la IMM prosiga con las privatizaciones quedará determinada la ocupación de los sectores de limpieza.

Esa jornada del 31 que afectará la recolección se estará sumando a los paros a mitad de turno efectuados por los sindicalistas durante las asambleas cumplidas el pasado lunes en Buceo y las de ayer en la cantera de Felipe Cardoso, en doble horario, por la mañana de 10:00 a 12:00 y por la tarde de 17:00 a 19:00. Jornadas similares, con paros, se llevarán a cabo hoy en la Región Oeste, de 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Fuentes del sindicato de empleados y obreros municipales dijeron a El País que la decisión de las reuniones fue tomada por la mesa de Limpieza y refrendada por el Ejecutivo de Adeom. El objetivo es recorrer todos los sectores brindando y recogiendo información sobre la actual realidad y el Orden del Día de la asamblea del 31.

Hoy habrá más paros del sector Limpieza de la IMM. Foto. A. Colmegna

El próximo viernes 27, luego de una reunión del Ejecutivo del sindicato, se cumplirá además una bipartita con representantes de Adeom y del gobierno de Montevideo.

Los trabajadores continúan preocupados porque se ha extendido la privatización del sector más allá de las fechas de gran acumulación de basura. Dicen que pasado el 6 de enero no tiene sentido el gasto que lleva adelante la administración departamental, porque la tercerización no es necesaria en un mes que se sabe es el de menos cantidad de desechos a levantar en todo el año.

La Intendencia anunció en principio que las empresas contratadas trabajarían hasta el fin de la primera quincena de enero, pero ahora continúan en acción y lo harían hasta completar el mes, por lo menos.

Adeom entiende que se trata de una duplicación de gastos, cuando en la actualidad es más necesario invertir en el mantenimiento de los camiones de recolección que están disponibles las 24 horas del día o en las reparaciones de los que quedan parados por diversas razones.

La Intendencia plantea por su parte que traería entre 6 y 10 camiones nuevos para levantar contenedores en el mes de mayo. En relación a los planes para el resto de la flota de vehículos que abarcan otros tipos de recolección, los sindicalistas sostienen que no han tenido ninguna referencia.

Para ir solucionando algunos de los puntos de conflicto, en reunión de representantes de Adeom y la IMM ante la Dirección Nacional de Trabajo, se resolvió el pasado 5 de enero, por ejemplo, crear una comisión integrada además por la Facultad de Medicina y el Ministerio de Trabajo para abordar a mediados de febrero la insalubridad que implica la tarea de limpieza.