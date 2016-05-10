Por Uber, taxistas quieren demandar a la Intendencia por US$ 300 millones

La Gremial Única del Taxi asegura que la Intendencia de Montevideo no está cumpliendo su deber de "fiscalizar" a los conductores de Uber e impedir así su circulación.

La Gremial Única del Taxi informó este martes que demandará a la Intendencia de Montevideo por aproximadamente 300 millones de dólares, ya que no cumplen "su deber de fiscalizador" frente al manejo de Uber, informó Radio Uruguay.

Javier Fardín, secretario general de la Gremial, informó a Radio Uruguay que "los taxistas entienden que invirtieron en un mercado cerrado y regulado de transporte" y que "la intendencia no está cumpliendo con ese aspecto al dejar que Uber opere sin pagar por las habilitaciones necesarias".

Son 3.150 los permisionarios que pretenden recibir unos 100.000 dólares de forma individual, llegando a un total aproximado de US$ 300 millones, monto general de la demanda.

La semana pasada, la Gremial había decidido comenzar el proceso de demanda por "casi una unanimidad" de 350 votos a favor. Esta apunta principalmente al "perjuicio que ha tenido el gremio, y cada taximetrista en particular, por la pérdida del capital y del lucro cesante desde la instalación de la aplicación", explicó a El País el tesorero de la Gremial, Enrique Mera.

Por su parte la Intendencia asegura que está "fiscalizando a los conductores de Uber pero la regularización de esas nuevas aplicaciones está hoy en manos del Parlamento".

Taxis: el sindicato comenzó una fuerte campaña contra Uber: Foto: F. Flores

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