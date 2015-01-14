Por la agresión, patronal del taxi no irá a reuniones citadas por sindicato

La Gremial Única del Taxi (patronal) decidió no acudir mañana al Ministerio de Trabajo a una instancia de negociación por los despidos en RadioTaxi 141 a raíz de la agresión a un taxista.

En asamblea, la Gremial Única del Taxi (patronal) decidió "por unanimidad no concurrir a ninguna reunión propuesta por el Suatt (Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas) en presencia de la actual dirección del sindicato", indica en un comunicado.

La patronal no concurrirá mañana a la instancia de negociación por los despidos en RadioTaxi 141 en el Ministerio de Trabajo, pero además no irá "a las reuniones que ocurran de aquí en más, convocadas por el Suatt, mientras se mantenga la actual directiva del sindicato resolvimos no concurrir por los hechos notorios ocurridos de agresión", afirmó a El País Enrique Mera, tesorero de la Gremial Única del Taxi.

La decisión de la patronal es "para proteger a las personas que concurran", agregó Mera.

El sábado pasado el taxista Alberto Rosa denunció en la seccional sexta de policía que fue agredido por integrantes del Suatt que estaba de paro y realizaba una manifestación en avenida San Martín y Clemente César. El motivo del ataque sería que él estaba trabajando durante un paro.

Alejandro Alberro, presidente de la Unott, dijo a El País que la patronal ya se había comprometido a restituir a los trabajadores. Y afirmó que la decisión de la Gremial Única del Taxi de no asistir a la instancia de negociación por la agresión al taxista "es una excusa".

El Pit-Cnt salió a defender al sindicato del taxi, luego de que Rosa denunciara que, el pasado sábado, miembros del gremio le pegaron con palos y baldosas y le quebraron el maxilar, entre otras lesiones.

El secretario de prensa y propaganda de la central de trabajadores, Gabriel Molina, sostuvo a El País que aunque el Pit-Cnt "rechaza la violencia", confía en la palabra del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt).

"Acompañamos en todo al Suatt. Rechazamos la violencia, pero ellos no se hacen cargo de lo sucedido. En realidad este hecho lo que hizo fue enlutar el reclamo justo de los trabajadores", sostuvo Molina.



Mañana paro.

Mañana desde las 20:00 horas habrá paro del Suatt en protesta por el despido de trabajadores de Radiotaxi 141.

Previo al paro, a las 16:00 horas habrá una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo solicitada por la Unión de Trabajadores del Transporte (Unott) por estos despidos. A esta reunión es la que no acudirá la Gremial del Taxi (patronal).

Además, el próximo lunes la Unott se reunirá y evaluará la fecha del paro general del transporte si mañana no hay avances en las negociaciones.



Taxi conducido por Alberto Rosa, atacado durante manifestación del Suatt. Foto: Gremial Única del Taxi.

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