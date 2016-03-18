Por el paro del transporte, choferes de Uber ganan más dinero con cada viaje

El viaje se cobra más caro en los momentos de mayor demanda, para incentivar a los choferes registrados a poner su vehículo a disposición.

Una consecuencia, tal vez impensada del paro del transporte que se realiza tras la muerte de un taxista que fue baleado en Punta De Rieles, es el crecimiento en la demanda de Uber y el aumento de las tarifas que usualmente cobran por esos viajes los choferes que trabajan con la aplicación multinacional.

La forma que tiene la empresa para lograr esto (los choferes de Uber eligen el tiempo que trabajan y las horas que les interesa estar a disposición) es implementar lo que se conoce como "tarifa dinámica".

Esto significa que, cuando la demanda de viajes supera la oferta de autos disponibles, la app activa un multiplicador de tarifa que permite cobrar el viaje más caro, haciendo que tanto el chofer como la empresa recauden más dinero. Cuando la oferta y la demanda vuelven a un punto de equilibrio, la tarifa vuelve a la normalidad.

Ubers a dos minutos en Plaza Independencia. Posta, gracias a todos los socios que están metiendo un huevo bárbaro para dar una mano hoy. — Sven Schaffrath (@SigmaSven) 18 de marzo de 2016

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Como consecuencia, en situaciones en que los servicios de transporte convencionales (ómnibus, taxis, remises) se encuentran reducidos, como es el caso del paro de este viernes o en horas pico, la demanda de vehículos de Uber se dispara y la tarifa aumenta, incentivando a los choferes registrados a trabajar en ese momento y haciendo crecer la cantidad de vehículos a disposición.

Los clientes del servicio se enteran de la activación del multiplicador de tarifa en el momento en que comienza a funcionar, porque se les envía una notificación al instante. En caso de que el precio suba, el usuario debe confirmar que está de acuerdo con pagar más antes de realizar el viaje. En caso contrario, se puede pedir que se les notifique cuando vuelva la tarifa regular.

Miércoles de paro y vehículos disponibles a menos de 4 minutos. VAMOARRIBA! @Uber_UY pic.twitter.com/YUeojOUfKw — Sven Schaffrath (@SigmaSven) 16 de marzo de 2016

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El paro del transporte

El jueves, la Unión Nacional de Obreros del Transporte (Unott) de 24 horas luego del fallecimiento del taxista. Es por esta razón que no hay servicio de ómnibus urbanos (Cutcsa, Raincoop, Coetc, Ucot y Come) desde las 00:00 horas de este viernes hasta las 00:00 del sábado.

Copsa, por su parte, informó esta mañana que la empresa "se solidariza" con la familia del trabajador asesinado y que por eso adhieren al paro, brindando desde las 5 de esta mañana solamente un servicio de emergencia con un 70% de la flota en funcionamiento.

Los servicios de ómnibus interdepartamentales e internacionales también detendrán sus tareas y esta medida afectará a quienes comenzaban desde hoy sus vacaciones por la Semana Santa.

Osvaldo Torres, jefe de la Torre de Control de la terminal Tres Cruces, dijo que "no sabemos si podrán trabajar con empresas contratadas o trabajadores no sindicalizados" para paliar la situación.

"La cifra de pasajeros que se moviliza oscila entre 60.000 y 65.000 personas. Hay gente que sacó el pasaje hace 15 días, planificando la Semana de Turismo", agregó Torres. Básicamente la gente viaja al litoral termal, a Paysandú (por la Semana de la Cerveza) y hacia el sur de Brasil, indicó.

Esta mañana El País confirmó que algunas empresas cuentan con servicio de emergencia, como por ejemplo la agencia Cita, y otras funcionan normalmente, como Buquebús.



Uber agradeció a Martínez haberlo recibido "de forma tan amable".

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