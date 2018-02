Pondrán la ciudad patas arriba

Montevideo será una ciudad difícil de transitar a lo largo de este año 2018 y parte del siguiente. Por un lado están las obras de bacheos y repavimentación en puntos estratégicos, como en Tres Cruces (lo cual demandará un mes más de labor y US$ 650.000), en Camino Carrasco (una obra por etapas que llevará 21 meses), y en Avenida Italia y Bolivia. También avanzan las reestructuras, como la del Corredor Garzón, que según se anunció estará listo en este mes, con zonas de transición para los ómnibus que demandarán para los conductores de todos los vehículos variantes en el manejo.

Por otro lado, comenzó a ponerse en marcha uno de los planes de ensanche a financiar con el Fondo Capital, el de la Avenida Belloni, que terminaría en julio del año próximo, con la construcción de una doble vía, veredas y ciclovía, además del saneamiento e iluminación.Las obras del llamado tramo III tendrán lugar entre el Colector Perimetral y Avenida De Las Instrucciones. Se trata de la ejecución de una de las dos etapas que tiene el proyecto.

Se estima que un total de 30.000 personas utilizan la Avenida José Belloni, con una circulación de 12.000 vehículos diarios. En la base de esta obra la Intendencia estableció como objetivo la posibilidad de mejorar la conectividad de los barrios vinculados al proyecto: Manga, Piedras Blancas, Ruta Perimetral y rutas 6 y 33 con el resto de Montevideo.

También gracias al Fondo Capital, en junio de este año se iniciarán los trabajos del paso a desnivel o túnel de Avenida Italia y Centenario, que podría inaugurarse en julio de 2019.

Con dinero del mismo Fondo, a partir de este mes de febrero y hasta mayo se hará una nueva vialidad en Avenida San Martín, entre Domingo Arena y Aparicio Saravia. Y en julio empezarían las obras de pavimentación en Camino Cibils, que terminarían en abril de 2020 y suponen su ensanche desde Tomkinson hasta Carlos María Ramírez, con intervenciones en veredas e iluminación.

El nuevo túnel, que será el segundo de Montevideo, demandará modificaciones geométricas y cambio de sentidos circulatorios en Albo entre Avenida Italia y 8 de Octubre, flechamientos, rediseños de cruces peatonales y de dársenas, obras de gestión de tránsito, proyecto de ciclovía y accesibilidad universal con veredas a nuevo y rampas. Se incluyen también intervenciones de diseño urbano, áreas verdes, equipamientos y desvíos por afectación a los servicios públicos. El costo de esta obra será de unos US$ 20 millones y su impacto grande

Con otros fondos.

Además de los desvíos por los trabajos que se están desplegando en la senda hacia el este de Avenida Italia, pasando Bolivia hacia Barradas, entre Portones Shopping y el LATU, obra costeada con fondos propios, la Intendencia de Montevideo informa que para este 2018 también está previsto el ensanche del tramo entre Alejandro Gallinal y Bolivia, lo cual implica un año y medio de labor para agregar un carril más al tránsito en ambos sentidos, a fin de aumentar la velocidad de los vehículos y la capacidad de circulación.

Esto costará US$ 4 millones, con financiación no ya del Fondo Capital sino del Fondo de Infraestructura Metropolitana Montevideo, conformado con recursos del Gobierno Nacional y la Corporación Andina de Fomento.

A fines de marzo empezará además la construcción de una bicisenda por el cantero central de Avenida Italia entre Gallinal y el Parque Batlle, que tendrá conexión con otras, como la prevista en Bulevar Artigas. Esta ciclovía exigirá por lo menos 8 meses de trabajo y costará unos US$ 800.000 que la IMM sacará de sus propios fondos.

Obras subterráneas. Otras obras que afectan el tránsito son las de saneamiento; se han realizado reparaciones en 40 puntos de la Red Arteaga, la más antigua de la ciudad. Pero eso supone el 53% de toda el área a intervenir, que es de 770 hectáreas aproximadamente. Para evitar el colapso de la red, por derrumbes y obstrucciones, restan unas 40 intervenciones más en una decena de barrios: Cordón, Centro, Aguada, Reducto, Figurita, Goes, Villa Muñoz, La Comercial, Tres Cruces y Ciudad Vieja.

A 2 años de votarse el Fondo Capital.

El Fondo Capital es un fideicomiso para obras que en campaña electoral el actual intendente Daniel Martínez anunció sería de US$ 500 millones, que después bajó a US$ 250 millones y que, por falta de votos en la Junta Departamental, terminó acordándose con el sector mayoritario de la oposición (la bancada de Edgardo Novick) en US$ 94 millones. El Fondo se creó mediante el decreto Nº 35.827, promulgado el 4 de febrero de 2016.

Tras el acuerdo político, la Junta Departamental fijó el monto de emisión en el equivalente a 940.000.000 de unidades indexadas y autorizó la securitización de los activos del fondo provenientes de la recaudación del Sucive, permitiendo asumir la deuda necesaria para el repago del capital, intereses y gastos. Se estableció que dicho repago se realizará en el plazo de 20 años, a partir de la emisión de cada uno de los tramos de deuda.

El Tribunal de Cuentas emitió un dictamen que señala la legalidad del mecanismo, condicionado al cumplimiento de las mayorías especiales exigidas por el artículo 301 de la Constitución.

Después de dos años de aprobado este Fondo, y después de varias críticas hechas públicas por ediles opositores al Frente Amplio ante la demora de la puesta en marcha de los emprendimientos previstos, en este 2018 comenzaron las obras, en coincidencia con otras de menor porte que, sin embargo, ya están provocando conflictos en el tránsito, en zonas de mucha circulación de vehículos particulares y del transporte de pasajeros, como se verifica en Tres Cruces. Un conflicto que sin duda se incrementará cuando se dé inicio al paso a desnivel de Avenida Italia y Centenario.

Nuevo carril en Avenida Italia.

Este año la movilidad en Montevideo se verá afectada por varias obras, algunas realizadas gracias al Fondo Capital y otras con reservas de Vialidad u otro fondo, como el de Infraestructura Metropolitana, para el cual colabora el gobierno nacional y suma aportes la Corporación Andina de Fomento. Con estos dineros se hará el nuevo carril de Avenida Italia entre Gallinal y Bolivia, que costará US$4 millones .

Otra doble vía y un paso a desnivel.

El Fondo Capital financiará varias obras a realizarse en Montevideo entre este año 2018 y el próximo. La que ya está en marcha es el ensanche de la Avenida Belloni, con la construcción de una doble vía, entre el Colector Perimetral y Avenida de las Instrucciones. Otra obra ambiciosa se iniciará en junio; el túnel de Avenida Italia, a la altura del cruce con Centenario, en Parque Batlle, a pasos del Estadio.

Saneamiento en la red Arteaga.

En el comienzo de la década de 2000 se realizó un diagnóstico de la situación de la red de saneamiento Arteaga para determinar los arreglos necesarios. Se la dividió en dos áreas: Falda Norte y Falda Sur. Entre 2004 y 2006 se realizó la rehabilitación de los colectores de la Falda Sur y ahora se inició la primera etapa de la recuperación de la Falda Norte que está provocando afectaciones en el tránsito.

Por etapas en Camino Carrasco.

Comenzó la Etapa 1 de un plan de reparaciones en Camino Carrasco, entre las calles Felipe Cardoso y Veracierto. La duración de esta obra será de cinco meses y medio, aproximadamente.

Se trabajará en media calzada, conservando el tránsito hacia el este y desviando el que va hacia el oeste. El bacheo incluye la boca calle de Cambay al Norte, que será cerrada para ejecutar obras en una sola etapa.Luego se continuará con la reconstrucción de la calle Ravignani.

Desvíos en un Bulevar y una avenida.

Las obras en Bulevar Artigas entre Eduardo Víctor Haedo y Goes, la zona de Tres Cruces, se incluyen en un contrato de obras a realizar con fondos propios de la IMM, que abarcan Avenida Italia entre Bulevar Artigas y Alejandro Gallinal (salvo los tramos comprendidos en otros proyectos), y Bulevar Artigas entre Avenida Italia y Martín Fierro. Los próximos trabajos se harán en Avenida Italia, entre Alicia Goyena y Francisco Solano López.