El pollo de músculos verdes y el "diablo de polvo" de Durazno: los virales de la semana

Verano, ola de calor, muchos de licencia y muchos otros a los que les toca trabajar: las redes sociales siguen más activas que nunca este enero sea cual sea el lugar y las actividades de los usuarios.



Entre las fotos de arena y mar en Facebook, entre los tuits de los que esperan que llegue su licencia o entre las historias de Instagram, esta semana los virales que circularon entre los uruguayos fueron sobre todo dos: el pollo de músculos verdes y un "inexplicable" fenómeno en un pueblo de Durazno.

El pollo de músculos verdes.

Esta semana comenzó a circular una fotografía que preocupó a muchos y exigió una explicación de las autoridades. En la imagen se ve una presa de pollo, en cuyo interior se puede observar una parte de color verde.



El producto fue adquirido en un supermercado de plaza. Según indicó el comprador en una publicación de redes sociales, al realizar el reclamo el carnicero le explicó que el color se debía a "las inyecciones de hormonas que les dan a los pollos para incrementar el peso rápidamente y que esto sucede en TODOS LOS POLLOS que no son de campo".

"En algunos casos el pollo no absorbe bien las hormonas y por eso queda como un 'hematomas'”, había agregado el carnicero al cliente, que publicó su versión en su cuenta de Facebook.



El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) debió explicar lo que sucedió: en algunas ocasiones la carne de pollo puede presentar coloraciones verdosas producto de "lesiones en pectorales provocada por traumatismos (machucamiento)" y que esto no es por el uso de hormonas, práctica que no está permitida en Uruguay.



El MGAP aclaró que "no está permitido el uso de hormonas en Uruguay, tal como se especifica en el decreto 915/88. Allí también se define la prohibición de la importación, fabricación, venta y uso de los medicamentos veterinarios utilizados para la promoción del crecimiento o engorde en las especies bovina, ovina, suina, equina y aves".

¿Un fenómeno "inexplicable" o algo común que pasa en verano?

Esta semana una usuaria de Facebook publicó en un grupo el video de un fenómeno que ocurrió en un pueblo de Durazno.



La mujer escribió, junto al video, que el pueblo se llama Cerro Chato y que lo que se observa fue "en un lugar de la campaña". Dice que todos allí hablan de eso porque "resulta un tanto inexplicable. Parece un remolino (...) Parece un misterio...".



En la misma publicación, muchos de los usuarios dicen que nunca habían visto algo igual, pero muchos otros aseguran que el fenómeno no es algo "inexplicable". Al contrario, dicen que es algo común que sucede en zonas de campaña cuando hay altas temperaturas. Se trata de un remolino de viento, dijeron los habitantes de la zona, también conocido como ""diablo de polvo".

"Diablo de polvo" es el nombre que se le da a este fenómeno que no es más que un remolino de arena, un torbellino que puede durar varios minutos y que puede ser de distintos tamaños.



Por lo general, los "diablos de polvo" no provocan daños. Son raras las ocasiones en que pueden afectar a personas o construcciones.



Se forman cuando el aire caliente que está cerca de la superficie del suelo sube rápidamente a través de un pequeño bolsillo de aire más frío, de baja presión encima de él.



Según explica la American Meteorological Society, si las condiciones son las adecuadas el aire puede empezar a rotar. Como el aire sube rápidamente, la columna de aire cálido se extiende verticalmente, causando la intensificación del efecto de rotación debido al principio físico de conservación del momento angular.