Zubía se unió a Novick y pasó a integrar el Partido de la Gente

El exfiscal Gustavo Zubía se incorporará al Partido de la Gente liderado por el empresario Edgardo Novick, lo que será anunciado oficialmente este martes.



A mediados de marzo pasado se conoció que Zubía había renunciado a su cargo de fiscal. Consultado por El País en aquel momento, indicó que su salida -además de que ya estaba en edad de jubilarse- también se debía a un desgaste en el relacionamiento con Jorge Díaz, fiscal General de la Nación.



Zubía se había convertido en uno de los fiscales más críticos del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), vigente desde noviembre pasado.



A principios de mayo, el exfiscal calificó de “falsas” las apreciaciones de un informe de la Fiscalía General de la Nación que lo acusó de no seguir los procedimientos establecidos cuando pidió una orden de allanamiento urgente para detener a un individuo que había baleado a otro en Maroñas.



“Ese informe es una represalia a mis críticas al funcionamiento de la Fiscalía con el nuevo Código de Proceso Penal (CPP)”, dijo Zubía a El País. Y agregó que el informe sale ahora cuando, en los últimos días, “le he pegado tanto a (el Fiscal de Corte, Jorge) Díaz” en entrevistas referidas a “la máquina de picar carne que es hoy una fiscalía” penal.



El Observador publicó que un informe de la Fiscalía General de la Nación fechado el 10 de abril expresa que el exfiscal Zubía “incumplió a sus deberes funcionales” al no seguir el procedimiento establecido para solicitar una orden de allanamiento para capturar a un hombre que había baleado a otro.



El informe dice que, dado que el uso del sistema informático es obligatorio, Zubía incumplió con sus “deberes funcionales” en lo que se considera una “falta leve”.