Equipos: al SÍ "le falta un trecho importante para llegar al 50 + 1" y en NO "no hay mayoría consolidada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la recta final antes del referéndum para derogar o no 135 artículos de la LUC, no hay certezas en cuanto al resultado. "Los convencidos de votar al ‘SÍ’ hoy, según nuestra encuesta, son un 34 %; les falta un trecho importante para llegar al 50 más uno. Pero del otro lado no encontramos una mayoría consolidada y convencida de defender la Ley”, detalló Ignacio Zuasnabar, director de Equipos Consultores, con base en su última encuesta.

A pesar de que la campaña “se ha mantenido relativamente constante”, la decisión final está condicionada por la complejidad de lo que se vota. “Cuando se tiene que decidir sobre un único tema es más fácil tomar postura. Cuando se tiene que decidir sobre un conjunto tan amplio, la decisión del desempate no es tan sencilla”, dijo el consultor de opinión pública en diálogo con el programa “Las cosas en su sitio” de radio Sarandí.



“Hay una parte del público a la que directamente el tema no le interesa, no le parece relevante. Este es el indeciso más difícil de predecir su comportamiento”, agregó.



Basándose en datos de la última encuesta de Equipos, “hay una concentración de 2/3 de nivel de indecisión en el interior del país”.

Los sectores altos y medios tienen nivel de decisión mayor. En los sectores socioeconómicos bajos, según explicó Zuaznabar, predomina la desinformación e incluso el desconocimiento de un referéndum para el 27 de marzo: “A fines de febrero un 15% de los uruguayos todavía no sabía que hay referéndum. […] Hay mucha gente que ni siquiera recuerda del todo qué votó en las elecciones nacionales”.



La evaluación de la gestión del presidente podría marcar cierta tendencia en la votación. “48% de los indecisos aprueba el desempeño, el 22 % lo desaprueba. Al final del día puede ser un referéndum sobre el gobierno, si eso fuera así aproximaría a los indecisos más hacia el “NO”, cerró el director de Equipos.