Las zonas de festejos para cada partido político: de la Rambla Sur al Cordón

Fueron varios meses de campaña electoral, miles de kilómetros recorridos y mucha tensión contenida. Los candidatos a la presidencia de la República y sus comandos esperan con ansiedad que se abran las urnas. Esperan la expresión ciudadana. Esperan el conteo de votos. Esperan los números. Y esperan poder festejar.

La tensión contenida pasará a transformarse en alegría de un lado, y una gran depresión del otro bando. Para eso cada comando de campaña organizó un búnker de campaña para esperar los resultados y que el candidato dé mensaje a los seguidores.

El Frente Amplio tendrá las inmediaciones del centro de Montevideo para festejar, ya que su candidato Daniel Martínez instalará por tercera vez su búnker de campaña en el Hotel Crystal Tower, sobre la calle Aquiles Lanza a una cuadra de la Intendencia.



En ese mismo lugar conoció los números de la contienda municipal en 2015 cuando resultó electo y también cuando ganó la interna del Frente Amplio este año.

El Partido Nacional previó un escenario sobre Bulevar Artigas donde está ubicada la sede del sector “Todos” de su candidato Luis Lacalle Pou. Allí esperó los resultados de la elección interna. Sin embargo, esta vez no está previsto que concurra a la sede blanca que se encuentra en la Plaza Matriz, en la Ciudad Vieja.

El colorado Ernesto Talvi resolvió concentrarse en el Hotel NH Columbia sobre la rambla sur. El candidato cambió el lugar de la pasada elección interna ya que el Hotel Four Point donde se instaló el día de su debut electoral dejó de existir.



El Columbia es un lugar recurrente por los partidos políticos para los días de elecciones. En la pasada contienda interna fue donde se instaló el líder blanco del sector Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, quien terminó tercero detrás de Luis Lacalle Pou y Juan Sartori.

Banderas de partidos políticos en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto

En 2015 fue el hotel elegido por Edgardo Novick, quien compitió por el partido de la Concertación. Allí tampoco pudo festejar ya que Martínez terminó siendo el candidato electo. En el 2014 fue el blanco Luis Lacalle Pou que se instaló para conocer los resultados de la elección nacional. En aquel caso tampoco hubo celebración ya que el Frente Amplio con Tabaré Vázquez confirmó esa misma noche que había logrado la mayoría parlamentaria y que dejaba un terreno más que fértil para triunfar en el balotaje posterior, como así ocurrió.



Quien sí pudo festejar fue el líder tupamaro José Mujica en 2009. El frenteamplista se instaló en el NH Columbia para recibió esa misma noche al entonces presidente Tabaré Vázquez, que se acercó para felicitar al presidente electo. En aquella noche, en medio del discurso de Mujica de celebración, se desató una fuerte tormenta que hizo cortar los festejos frenteamplistas.

El debutante Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, eligió el Hotel Holiday Inn, sobre la calle Colonia, mientras que el Partido Independiente de Pablo Mieres y Mónica Botero se concentrará en su sede partidaria sobre la Avenida 18 de Julio y Pablo de María.



Edgardo Novick estará a una cuadra, en su sede de 18 de Julio y Martín C. Martínez, mientras que el candidato Gonzalo Abella, de Unidad Popular, estará en su sede de Vázquez y Colonia.



La sede de Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en Emilio Frugoni y Rodó, fue el lugar elegido por los militantes en contra de la reforma constitucional que impulsa Jorge Larrañaga por el tema de la seguridad pública.



El Ministerio del Interior dispuso un operativo especial para controlar todo el acto eleccionario desde las seis de la mañana hasta que las urnas lleguen a la Corte Electoral, luego del escrutinio primario.



“Este operativo contará aproximadamente con 1.000 policías, los cuales deberán sufragar observado en el circuito cuya custodia le ha sido encomendada. No se designarán policías que tengan la Credencial Cívica en otro departamento que no sea el que presta servicio”, informó el ministerio.