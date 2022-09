Yamandú Orsi promueve discusión sobre financiamiento de partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, instó a tomar acciones a nivel legislativo antes de los comicios nacionales de 2024 para transparentar el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales.

“No vale todo. Todos oímos hablar de las fake news, decimos ‘qué horrible’, y sabemos que se inventan en algún lado. Hay dinero detrás de eso”, advirtió el jefe comunal ayer sábado en rueda de prensa, durante los festejos por el 106° aniversario del Parque Roosevelt.



De esta forma, el potencial precandidato presidencial en la interna del Frente Amplio se sumó a la iniciativa de su partido que buscan retomar con la idea de aprobar una ley que regule cómo se financian las campañas políticas.

Los legisladores de la coalición de izquierda tienen previsto presentar una batería de proyectos de ley para frenar la corrupción en la política. Una de estas iniciativas, que el miércoles se discutirá en el Parlamento, es modificar la Ley de Partidos Políticos de 2009 para controlar el financiamiento.



Por otra parte, Orsi fue consultado sobre el intento de asesinato a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ocurrido el jueves de noche, que el Frente Amplio repudió “enérgicamente” en una declaración.



“Creo que ha habido una voz unánime del sistema político serio uruguayo de no echarle más leña al fuego”, respondió.

Cuestionamiento

Por otro lado, dijo que las agresiones en el Cerro hacia Robert Silva, el presidente del Codicen de la ANEP, fueron parte de un conjunto de “señales inconvenientes” que se han dado en la sociedad uruguaya en los últimos tiempos, como la vandalización del memorial a los detenidos desaparecidos en la última dictadura (1973-1985).



“No estoy diciendo nada distinto a lo que la mayoría de los uruguayos siente y piensa”, afirmó.



No obstante, el intendente descartó que estas acciones sean obra de “loquitos sueltos”, sino que se alimentan de los discursos de ciertos dirigentes, y por eso llamó a la reflexión.



“El loquito suelto precisa un clima donde moverse, el detonante, y el detonante somos nosotros mismos cuando desde el sistema político sembramos la desconfianza permanente, desacreditamos permanentemente”, dijo, y precisó que varios dirigentes oficialistas piensan así.



“La minoría vende bastante mejor. Hay legisladores que si no fuera porque insultan todos los días, no creo que nadie les dé un micrófono”, agregó el jefe comunal.



En este sentido, el intendente de Canelones comentó que “el insulto rinde”, a pesar de que algunos senadores y diputados que figuran en los medios no presentan proyectos de ley o “no se les cae ninguna idea”.



Ante este escenario es que Orsi aseguró que se está “a tiempo” de tomar medidas que ayuden a que el sistema político se mantenga sano. Y por ello insistió en la necesidad de “reglamentar un poco el funcionamiento de los partidos, fundamentalmente en temas de la financiación y las campañas políticas”.



“Antes de que se venga la campaña tenemos que tener algunas cosas medio resueltas”, dijo el intendente de Canelones.

Turismo interno

En el evento, Orsi dijo además que es optimista sobre las perspectivas del turismo interno en el departamento y sobre la cooperación con el gobierno nacional para ayudar a los operadores.



“Canelones se alimenta del turismo interno y de un estrato de clase media, media-alta, pero también es para el trabajador común que no tiene tiempos ni recursos como para irse 500 kilómetros”, consideró el dirigente frenteamplista.