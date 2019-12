Yamandú Orsi está dispuesto a ir por la reelección en Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones y exjefe de campaña para el balotaje del frenteamplista Daniel Martínez, está dispuesto a ir por la reelección a la comuna canaria, informó Montevideo Portal.

El exalcalde de Soca Guillermo Burgueño y el empresario Javier Gandolfo, realizaron un acto para impulsar la candidatura del intendente a las elecciones municipales del año próximo.



Yamandú Orsi analizó la remontada del Frente Amplio en el balotaje y la adjudicó a que la gente cambia de un momento para el otro el voto, con mayor dinamismo que antes.



“Lo que creo que está pasando es que la gente cambia. Hoy vota una cosa, mañana vota otra. Sigue la vida y no se sienten que no se traicionan a sí mismos. Desde el momento en que se separaron las nacionales de las departamentales el país empezó a experimentar algo que no estaba en los papeles”, destacó Orsi.



En su opinión, hoy las personas cambian su voto y “no se sienten que se traicionan”, sostuvo.