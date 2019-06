Wilfredo Penco: “Hace 23 años que estoy en la Corte; pienso que mi ciclo está terminando”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wilfredo Penco es integrante del Frente Amplio desde su fundación en 1971; se desempeñó como senador en calidad de suplente (1985-1990) y como miembro del gabinete de la Intendencia de Montevideo durante la administración de Tabaré Vázquez. Ahí fue director de Cultura (1990-1992), prosecretario general (1992-1994) y secretario general (1994-1995).

-¿Cuántas elecciones lleva como ministro de la Corte Electoral?



-Este año cumplo 23 años. He integrado tres equipos: el que presidió Carlos Urruti, desde 1996 pocos días antes del plebiscito de reforma constitucional que cambió el sistema electoral, catorce años después, en 2010, el equipo que presidió Ronald Herbert, y ahora desde octubre de 2017 con José Arocena. He participado en cinco elecciones internas.



-¿Resignó su carrera política o piensa volver en algún momento? Usted integró el Senado por el Frente Amplio.



-Pienso que cumplí un ciclo en la Corte Electoral. La vida dirá cuál es mi destino pero quisiera tener tiempo para dedicarme a proyectos literarios. Presido la Academia Nacional de Letras, pero no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera.

-¿La Corte Electoral tuvo problemas de deserción con los funcionarios públicos para las mesas?



-Siempre hay deserciones. Y por esa razón es que se nombra a tres titulares y tres suplentes y a todos se les capacita. Extendimos el tiempo de capacitación de dos a tres días. Además tendrán un manual de procedimiento para los funcionarios. El concepto de la Corte es respetar el sistema electoral uruguayo, que es artesanal pero muy seguro, y está rodeado de garantías de todo tipo. Es el sistema más confiable de todo el continente.



-¿Habrá observadores internacionales en esta elección interna?



-Hemos invitado a autoridades electorales de otros países del continente o de organismos internacionales para que nos acompañen. Pero la legislación uruguaya no prevé la participación de observadores. Hay invitadas unas 40 personas de distintos países y organismos.



-¿En qué casos se admite un voto observado?



-El voto observado está previsto para varias situaciones. Corresponde para los integrantes de la comisión receptora de votos y quienes no tengan que votar casualmente en ese circuito, y también para los custodias de las urnas y funcionarios electorales que asisten a esa comisión receptora. También se vota observado en los circuitos rurales del mismo departamento, solo en la medida en que el inscripto, que va a votar fuera de su circuito, esté registrado en otro circuito rural. Otro caso de voto observado se dará cuando el elector exhiba la credencial, aparezca en el legajo de hojas electorales pero no aparezca en el padrón del circuito. Es una observación simple. También si exhibe la credencial, no aparece en el legajo de hojas electorales pero sí en el padrón, también es observación simple. Si exhibe la credencial y no aparece ni en el legajo ni en el padrón será observado por identidad. Y además se le retirará la credencial cívica que exhiba.

-¿Se puede ir a votar sin la Credencial Cívica siempre que la persona recuerde su serie y número?



-Si el votante aparece en el padrón, aunque no exhiba la Credencial puede votar.



-¿Hay comprobante de la votación?



-No porque se trata de una elección no obligatoria.



-¿Se puede votar una lista de un precandidato en lo nacional y otra a la departamental de otro candidato, aunque sean del mismo partido?



-La hoja departamental no lleva precandidato. Y por eso no se plantea ese problema. El precandidato solo está en la hoja nacional.