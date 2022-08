Wilder Tyler criticó las excavaciones de Torena: “Se corre riesgo porque no se excava con pico y pala”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Torena, más conocido como “Pato Celeste”, informó que excavó semanas atrás en un terreno cercano a Aiguá en busca de desaparecidos, tras una charla con un amigo que le comentó acerca del lugar. Además, dijo que hizo la denuncia en la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). Torena sostuvo que denunció el hecho meses atrás, pero que le pedían testimonio de su amigo, que no quería declarar. “Empecé a investigar todos los hechos, fui al lugar, conseguí los testimonios y comprobé que ahí había habido un centro (de detención) clandestino”, aseguró días atrás a Subrayado (Canal 10).

Torena señaló que fue al lugar “a buscar elementos de juicio, que pueden ser ropa o algo que pueda excavar a un poco de profundidad”. También destacó que cuenta con el consentimiento de los dueños para excavar en la propiedad.



El director de la Institución, Wilder Tyler explicó a El País, que la denuncia fue presentada en el organismo por Torena, pero se debió tomar “la vía larga” ya que no quiso revelar la identidad del amigo que le brindó la información.



Tras recibir la denuncia, Tyler aseguró que se realizaron investigaciones en cuanto al terreno y se conversó con vecinos de la zona. Además se indagó con propietarios del lugar, donde Torena realizó por su cuenta las excavaciones. Tras estas actuaciones realizadas por la Inddhh, se pudo confirmar que el lugar fue utilizado por militares, pero no está claro el uso específico que tuvo.

Tyler explicó que al no dar con la fuente que informó a Torena, el trabajo les resulta “más difícil”, pero la investigación “sigue y no está cerrada”.



Por otra parte, Tyler se mostró preocupado por la iniciativa de Torena, de comenzar con las excavaciones por su cuenta. Explicó que en caso de existir restos humanos en el predio “se corre riesgo porque no se excava con pala y pico” cuando se realizan estas búsquedas. El director señaló que para realizar ese tipo de procedimientos están los antropólogos, que cuentan con los conocimientos técnicos necesarios. “A veces se saca con pincelitos”, alertó.

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciaballe citó para este martes 23 de agosto a Torena para interiorizarse sobre una denuncia que realizó y en cuanto al lugar donde no se descarta que haya restos.