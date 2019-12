Vuelve la polémica por la libre importación de combustibles

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Afines de octubre y principios de noviembre, en momentos en que se definía qué temas integrar en el “Compromiso por el país”, el documento base para la conformación de la coalición que gobernará el país, los partidos Colorado e Independiente no le llevaron al presidente electo Luis Lacalle Pou una de sus prioridades de campaña: liberar la importación de combustible para reducir su precio.

Finalmente, los blancos quitaron su propuesta de la que será la hoja de ruta del próximo gobierno. Sin embargo, hoy, en plena transición de gobierno y mientras se define el contenido de la ley de urgente consideración que Lacalle Pou prevé enviar al Parlamento, la propuesta fue nuevamente incluida en el “borrador”, aseguró a El País el designado prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.



De todas maneras, el abogado señaló que se trata solo de un borrador dado que resta enviarlo a los otros partidos que integran la coalición para su aprobación. Ayer, en radio Uruguay, el designado ministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini, dijo que la propuesta “no está descartada”, pero “no queremos que esté de inmediato en el menú”.

El futuro secretario de Estado indicó que el objetivo es “generar incentivos para la eficiencia en toda la cadena (...) tenemos activos que son del Estado, nosotros lo que tenemos que lograr es que los precios converjan a la paridad de importación”.



Pero en el Partido Colorado y en el Partido Independiente, ya hay varios dirigentes que una vez más ponen reparos con respecto a la propuesta.

El senador electo y coordinador de Ciudadanos, Adrián Peña, dijo en una entrevista con El País que se trata de un “tema delicado” que “merece estudio. No es que estemos en contra sí o sí, pero es uno de los temas que necesitan estudio”.



En la misma línea fue el referente de empresas públicas del sector que lidera Ernesto Talvi, Alejandro Stipanicic quien participó de las negociaciones con los blancos. Señaló que en su momento se planteó una “redacción alternativa” porque “el foco debe estar en tener productos a precios competitivos”, más que en discutir la liberación de los combustibles”.



Es que inicialmente el documento propuesto por Lacalle Pou planteaba “autorizar la importación de combustibles refinados, y flexibilizar la cadena de distribución”. Luego de las correcciones, tras las sugerencias de colorados e independientes, el texto quedó redactado de la siguiente manera: “Avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado, buscando trasladar a los consumidores las eficiencias obtenidas”.



Para el futuro subsecretario de Industria, Walter Verri, que pertenece al sector Batllistas, se trata de “un tema que hay que estudiar más en profundidad (...) hoy no es el camino” porque “los precios de paridad de importación están muy cerca de los de Ancap”.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, coincidió con los colorados en que el tema “merece un estudio muy profundo; hay muchas variables que juegan”, por ejemplo, la situación de los estacioneros. Lacalle Pou propuso en plena campaña electoral liberar la importación de combustible porque entiende que Uruguay debe adquirirlo en el mercado internacional y no refinar como lo hace Ancap desde sus orígenes.

El cruce en la campaña por el tema

En la previa al primer debate televisivo entre Lacalle Pou y Martínez, ambos protagonizaron un pequeño cruce de opiniones por la propuesta del hoy electo presidente de liberalizar la importación de combustible.



El hecho ocurrió en el marco de una mesa de diálogo que organizó en setiembre la Confederación de Cámaras Empresariales en la ExpoPrado 2019.



Luego de que Lacalle presentara su propuesta, Martínez le contestó: “No me voy a meter acá en el tema de monopolio sí, monopolio no de combustibles.



Un día lo invito a que me junte con algún técnico especialista en el tema a Luis, y creo que ese es un tema en el cual internacionalmente queda claro que siempre conviene refinar en un país y no importar en la media histórica”.



Pero en la última de las tres preguntas que se le formularon a los presidenciables sobre la reforma del Estado, Lacalle no le dejó pasar la alusión.



“Me encantaría un día que me explique cómo hacía una persona en Rocha para cargar combustible en el Chuy, de Tacuarembó en Rivera mientras Sendic fundía Ancap que esa es la razón real de por qué teníamos los precios que tenían”, remató Lacalle.