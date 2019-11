¿Por qué los votos observados se escrutan al final? Un ministro de la Corte lo explica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días se supo mucho al respecto de los procedimientos que sigue la Corte Electoral al momento de hacer el escrutinio de los votos, tanto primarios como departamentales. Ya se explicó, una y otra vez, que los votos observados quedan para el final, pero ¿por qué se espera hasta ese momento para escrutarlos?

El ministro de la Corte José Garchitorena respondió está incógnita en diálogo con Emiliano Cotelo, en el programa radial En Perspectiva, tras la pregunta de un oyente. La respuesta: es cuestión de procedimiento.

"Lo que hay que esperar es a abrir todas las urnas (que se escrutan una por una) porque los votos observados se van sacando de las urnas a medida que van siendo analizadas, no es que se abran las urnas dos veces. Es en ese momento que se saca el montoncito de sobres con votos observados y eso es lo que va a la mesa de los votos observados", indicó.



Garchitorena explicó que hasta que no termina la revisión de cada una de las urnas no se está en condiciones de tener "el universo de votos observados del departamento". Esto se explica porque primero se analizan todos los votos observados, se evalúa si corresponde aceptarlos o rechazarlos y eso se va haciendo a medida que van apareciendo en las urnas.



En la mesa solo quedan los votos observados que fueron aceptados, es decir que cumplían con las condiciones necesarias para ser tomados como tal.



"Una vez que se tienen todos los votos observados que fueron aceptados ahí se escrutan", expresó Garchitorena. "Podrá quedar alguna urna en suspenso porque hay un recurso pendiente, pero el procedimiento es ese: hasta que no se sacó el paquetito de sobres con los votos observados de la última urna no se puede hacer el escrutinio, por eso esa es la última tarea".



El ministro de la Corte indicó que en algunas ocasiones se les consultó por qué no se empieza el conteo por los votos observados, respondió que para que eso ocurriera se tendrían que abrir todas las urnas para sacarlos y "por un tema de garantías y seguridad" no se hace así.