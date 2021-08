Sin votos del FA, Senado votó declaración para "repudiar" y "condenar uso de la fuerza" en Cuba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Senadores votó este martes una declaración para "repudiar las expresiones" emitidas por las autoridades de Cuba y "condenar el uso de la fuerza y arrestos indiscriminados". Fue acompañada por representantes de todos los partidos, con excepción de los integrantes del Frente Amplio.



El texto exhorta además al "respeto de los derechos civiles de sus ciudadanos", así como a "garantizar su libertad de expresión". El pueblo "se manifiesta y expresa en paz conforme a sus derechos" con el objetivo de reclamar "alimentos, medicinas y garantías en materia de respeto de los Derechos Humanos".



"Nosotros estamos para defender el derecho a la protesta en cualquier lugar, también en Cuba, pero nadie puede decir que esta declaración no es sesgada", expresó el senador frenteamplista Oscar Andrade.

Oscar Andrade sobre Cuba: "No se trata de defender lo indefendible, pero claramente no nos representa esta declaración"

El legislador indicó que "no se trata de defender lo indefendible, de ceguera, de no querer mirar", y agregó: "Claramente no nos representa esta declaración".



Por su parte, el senador blanco Gustavo Penadés indicó que el objetivo del texto es ir a la par de la línea de política exterior que ha fijado la Cámara de Senadores, que es la de "manifestar preocupaciones ante episodios que atentan contra los derechos civiles".



"Se hizo cuando lamentablemente sucedió en Colombia, se hizo cuando lamentablemente sucedió en Nicaragua y con lo que sucedió en la actualidad en Cuba. De eso se trata la declaración", expresó.

"El Senado de la República va a expresarse: manifestamos preocupación ante episodios que atentan contra los derechos civiles" en Cuba", dijo Gustavo Penadés. El FA no acompañó la moción

Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, expresó que "lo que está en tela de juicio es el primero de los derechos que tiene que tener un ser humano, que es un derecho a la libertad".



"Esta declaración exhorta a respetar la libertad de un pueblo hermano. Creo que no es de recibo poner en la balanza lo económico, el bloqueo, el embargo, poner los adelantos de la medicina (porque) nada de eso compensa la libertad de un pueblo", expresó.



El senador indicó que quien diga que el pueblo cubano es libre "está mintiendo descaradamente", porque si así fuera "no estaría huyendo permanentemente".



"Por eso votamos afirmativo, creemos que la declaración es adecuada, es moderada y está de acuerdo a lo que es la tradición este Senado de la República", finalizó.

Manini Ríos sobre Cuba: "El embargo, los adelantos de la medicina, será real, pero nada de eso compensa la falta de libertad de un pueblo"

Este es el texto de la resolución.