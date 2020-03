¿Los votó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Porque el déficit fiscal hay que bajarlo desde el primer día. Porque cada peso cuenta.



Porque los uruguayos necesitan sentir, desde el comienzo, que hay alguien haciendo algo para que puedan sentirse al menos un poco más seguros.



Porque hay que volver a ser atractivos para los inversores locales y extranjeros. Porque solo de la mano de la inversión llegará el trabajo que hoy falta.



Porque hay que devolver a quien produce la competitividad perdida. Y al que arriesga, las ganas de hacerlo. Porque para eso hay que escuchar más y pontificar menos. Hay que mirar al campo, en lugar de considerarlo un enemigo. Hay que velar por el industrial y el comerciante, que apuestan cada día por el país. No hay que matarlos con el precio de los combustibles o la tarifa de la luz. Ni desalentarlos con más impuestos para pagar la fiesta del Estado. Hay que empujarlos a ir por más.



Porque hay que volver a educar como el Uruguay supo hacerlo. Y el tiempo corre. Hay que hacerlo con diálogo, pero con firmeza. No vacilando ante los intransigentes de siempre. Poner primero a nuestros jóvenes. A nuestros niños. Y prepararlos para el mundo real.



Hay que devolver el equilibrio a las relaciones laborales. Mediar entre empresas y sindicatos. Y no tener puesta la camiseta de ninguno de ellos, sino la del país.



La tarea es ciclópea. Cada día cuenta. Y hay -como siempre- quienes ya anuncian paros y movilizaciones contra leyes que aún no se han presentado. Que en los discursos, en los tablados o en las redes sociales se felicitan por no haber votado al gobierno que ahora nos gobierna. Que reniegan de él. Que prometen que defenderán con uñas y dientes “todo lo conquistado”, como si nada de lo que hicieron pudiera ser nunca modificado por otro gobierno emanado de las urnas.



#YoNoLosVoté, vociferan orgullosos. Y de paso, le auguran al país y a su gente toda clase de desgracias.



Pero, ¿qué van a hacer los que sí votaron a este gobierno?



¿Van a echarse al abandono o van a defender el cambio por el que votaron?



¿Van a dar la pelea de las ideas, de los argumentos, o van a dejar -como han hecho siempre- que la izquierda controle “el relato” y cuente la historia a su antojo?



¿Qué van a hacer los empresarios? ¿Van a hacer como sus pares argentinos, que pelearon para sacarse de encima a CFK y después le hicieron la vida imposible a Macri, o van a poner lo mejor de sí para mostrar que un cambio es posible?



¿Y los trabajadores? ¿Van a aprovechar cualquier paro para descansar o van, finalmente, a entender que solo trabajando más vamos a sacar al país adelante?



El tiempo dirá. Y el tiempo ha llegado.



