“Voto Buquebus” se ve amenazado por situación argentina

El llamado “voto Buquebus” es una constante en todas las elecciones. Esta vez la situación económica que se vive en Argentina complica a los frenteamplistas que pretenden venir a votar.

En apenas una semana, la fórmula de Daniel Martínez y Graciela Villar estará presente en el teatro IFT en un acto que tiene como intención motivar a la militancia a cruzar el río de la Plata para votar el domingo 27 de octubre, el mismo día que se celebran las elecciones en Argentina.



Daniel Pisciottano, secretario de organización del Frente Amplio en Buenos Aires, dijo a El País que “de alguna forma” van a ir a votar los frenteamplistas a pesar de las dificultades económicas.



Pisciottano aseguró que dada la actual situación buscarán la forma de llegar, ya sea por Buquebus, camionetas, o autos particulares. “Van a nado o como sea, de alguna forma se llega”, bromeó. Como desde el año 1984, Buquebus ofrecerá descuentos del 50% para uruguayos, sin importar el partido político.



En el 2014, los registros dan cuenta que cruzaron ese día en Aduanas 14.000 personas, aseguró Pisciottano. Esta vez, son varios los problemas a enfrentar: la fecha, la situación económica y hasta la edad. “La mayoría de los uruguayos que nos encontramos acá son personas de 60 años o más y no todos están en condiciones físicas para movilizarse y a eso se agregan las condiciones económicas que son paupérrimas”, comentó.



Jorge Andrada, militante del Partido Comunista en Buenos Aires, dijo a El País que más allá de la situación económica “la idea es que miles de compatriotas puedan cruzar a votar y fundamentalmente los frenteamplistas”. “Ahora sabemos que hay mucha gente que no va a poder cruzar por problemas económicos, más allá de que el Frente está haciendo lo posible para negociar rebajas en los pasajes”, añadió.



Dijo que si debe elegir entre las dos elecciones, “siempre importa más Uruguay”. Señaló que no está cerrado aún el costo de los pasajes -que serán subvencionados en parte por el FA- por lo que entiende “no será fácil” alcanzar la misma cifra que la elección pasada. “Mirándolo de afuera pondría toda la fuerza en el balotaje”, añadió.



Desde su punto de vista, sería un “golazo” que viajaran 15.000 personas, pero agregó que “a veces la realidad económica te golpea la cara”. “No vamos a bajar los brazos, vamos a hacer todo el aporte necesario para ganar el cuarto gobierno”, puntualizó.



Patricia Reino, militante en Buenos Aires del Nuevo Espacio e integrante de la Mesa Política, dijo que funcionan alrededor de 20 comités de base que organizan bingos, rifas, y hasta venta de yerba para costear el pasaje.