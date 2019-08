Votantes del Frente son los más insatisfechos con candidata a vicepresidencia, según Cifra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La consultora Cifra realizó una encuesta para saber qué opinión tienen los votantes de cada partido con respecto a los candidatos que se postulan a la vicepresidencia.

Los resultados, difundidos este viernes por Telemundo, indicaron que Beatriz Argimón, candidata blanca, es la que tiene un nivel más alto de satisfacción entre los votantes de su partido. En el lado opuesto se encuentra Graciela Villar, candidata frenteamplista.

Beatriz Argimón, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional. Foto: M. Bonjour

En el caso de la expresidenta del Partido Nacional, un 80% indicó que está satisfecho con la elección, un 10% no quiso opinar y el 10% restante no está de acuerdo y por tanto está insatisfecho.

En el caso de Villar, si bien la mayoría aprobó la decisión, es la que tiene menos apoyo dentro de su partido. En total 58% de los consultados dijeron que están satisfechos, 19% prefirió no opinar y 23% aseguró estar insatisfecho con la decisión de unirla a la fórmula.

Robert Silva, candidato colorado, se posicionó en la mitad de la terna. Un 72% de los futuros votantes indicaron que están satisfechos con decisión, un 18% no quiso opinar y uno de cada diez consultados (equivalente a un 10%) aseguró que no está satisfecho con la elección.

Graciela Villar, candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Foto: Fernando Ponzetto

Por otra parte es Silva el que obtuvo un mayor porcentaje si se habla de desconocimiento entre los encuestados. Un 58% indicó que no conoce al candidato colorado a la vicepresidencia, un 19% expresó que siente antipatía por él y un 17%, en cambio, siente simpatía. En este caso los resultados son de todos los consultados y no discriminados por partido.



En el lado opuesto se encuentra Argimón, la más conocida de los tres. Un 21% dijo que no la conoce, un 31% siente antipatía y un 32% indicó que siente simpatía.

Villar es, por otra parte, la que tiene mayor antipatía de parte del total del electorado consultado. En este caso un 18% indicó que siente simpatía, un 42% antipatía y un 28% dijo no conocerla.

Robert Silva, candidato a vicepresidente por el Partido Colorado. Foto: Darwin Borrelli

Entre los votantes de su partido es nuevamente Argimón la que tiene mayor popularidad (54%), seguida de Villar (con 50%) y de Silva (con 36%). Sin embargo es también la candidata blanca la que cosechó mayor antipatía con 19%. Este número desciende a 14% en el caso de Villar y baja todavía más en el caso de Silva, quien obtuvo un 8%.



Dentro de su propio partido la más conocida es Argimón, quien solo obtuvo un 13% de personas que indicaron que no la conocen. Este es el caso contrario de Silva, al que un 40% de los consultados dijo no conocerlo, mientras que para Villar ese porcentaje fue del 20%.