Votantes acatan medidas por COVID-19; en pocas mesas se ofrecieron tapabocas

La pandemia no impactó en el número de votantes. El porcentaje fue de un 85%, similar al promedio histórico. Sin embargo, fue una elección distinta: con tapabocas, alcohol en gel y distancia social.

En una recorrida por circuitos de Montevideo, funcionarios de la Corte Electoral confirmaron a El País que la inmensa mayoría de los votantes acudió a las mesas de votación acatando las medidas de prevención contra el coronavirus dispuestas por el MSP.



De todas formas, se dieron algunas situaciones atípicas. Por ejemplo, en la mañana de ayer en un circuito ubicado en un centro de enseñanza de Brazo Oriental, un hombre tosía en forma continua y no usaba tapabocas. Varias personas ubicadas en la fila se mostraron molestas con él. Una de ellas le pidió amablemente que se ponga un tapabocas, pero este se negó.



A un par de metros de distancia, un votante de unos 40 años tomó su celular y llamó al 911 y relató lo que estaba ocurriendo. Una policía que lo atendió, le dijo que no se podía obligar a alguien a utilizar el tapabocas.

Al mediodía de ayer, en unos circuitos ubicados en el Anexo de la Facultad de Derecho, la mayoría de los habilitados para sufragar ya habían pasado por lo que antes se denominaba “cuarto secreto”. En esos circuitos, ubicados en Colonia y Tristán Narvaja, los funcionarios de la Corte Electoral ofrecían tapabocas a aquellas personas que no lo llevaban.

“Acá no se está respetando la fila ni las distancias mínimas”, dijo una de las votantes a El País.



Fue una excepción a la regla. En otros circuitos -Facultad de Ciencias, Colegio Varela, Escuela Argentina y Colegio La Merced- la situación fue otra. En dicha sede universitaria, la funcionaria de la Corte pedía que mantuvieran una distancia prudente y ofrecía alcohol en gel. “Nadie se negó. Di un solo tapaboca a una persona que lo había perdido”, dijo a El País.

Olvido de tapaboca.

Una persona no llevó tapabocas cuando fue a votar en un circuito en el Colegio Varela. La funcionaria le colocó alcohol gel en sus manos y luego le ofreció un tapabocas. El votante accedió.



“Me dieron un tapabocas porque lo dejó en el auto”, dijo el hombre de mediana edad a El País.



En otro circuito ubicado en el Colegio Varela, el votante llevaba el tapabocas bajo porque hablaba por celular mientras aguardaba su turno para sufragar. El empleado de la Corte, sentado en la puerta del circuito en un taburete, le explicó que debía subirse el tapabocas.



La persona asintió. Se subió el tapaboca antes de votar.



En la Escuela Argentina había una fila de unas 30 personas para ingresar a un circuito a eso de las 16 horas de ayer. Todos estaban con tapabocas y la distancia era de unos dos metros entre las personas.



Un funcionario militar explicó a El País que allí no hubo inconvenientes de ningún tipo en materia sanitaria. Lo mismo ocurrió en el Colegio La Merced, de Amézaga y Martín C. Martínez (La Comercial).



En Bañados de Medina, Cerro Largo, unos cuantos votantes no llevaron tapabocas. Dijeron que no les preocupaba el virus porque estaban en campaña.