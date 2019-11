Talvi: "La transición va a ser ejemplar como ha ocurrido siempre en Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excandidato presidencial por el Partido Colorado Ernesto Talvi votó este domingo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el barrio Malvín.

A la salida de su casa, Talvi indicó que lamenta el ataque a ómnibus y camioneta de la Armada a pedradas en Kibón por el que resultaron heridos tres militares. "Lamentamos mucho esos incidentes. Esperemos que no se repita nada y que los uruguayos podamos vivir este día en paz". Y agregó: "Mañana vamos a ser un país, todos los uruguayos estamos en el mismo barco". Y agregó: "La transición va a ser ejemplar como ha ocurrido siempre en Uruguay".

Consultado por el video del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en el que se dirigía a las Fuerzas Armadas para que no den su voto al Frente Amplio, el colorado expresó que no iba a opinar para no violar la veda, dado que se trata de un hecho político. "Quiero que se queden tranquilos de que vamos a tomar postura", señaló. Pero sí añadió que el Partido Colorado jugó "un papel protagónico" en la formación de la coalición con los partidos de la oposición.

Talvi, quien obtuvo el 12,34% de los votos en la primera vuelta en octubre, acompañó al candidato por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou en su cierre de campaña en Las Piedras. De esa instancia también participaron los otros líderes de la llamada “coalición multicolor”: Edgardo Novick (Partido de la Gente), Pablo Mieres (Partido Independiente) e Irene Moreira (en representación de Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto).

"No tengo duda que el doctor (Jorge) Batlle estaría apoyando con entusiasmo la coalición del cambio que nosotros apoyamos. Era un gran republicano y un gran patriota. El país siempre está por encima de todo", dijo.

En los últimos días, Talvi se refirió al déficit fiscal en los siguientes términos: “Dejan (por el Frente Amplio) cuentas públicas descalabradas. Dejan un país que se está endeudando a un ritmo insostenible y, por ende, se puede comprometer el buen crédito si el próximo gobierno –cualquiera que sea– no toma las medidas necesarias para poner en orden las finanzas del Estado”.

A su vez, entre las críticas que le hizo al Frente Amplio, comentó que “dejan un país productivamente paralizado” e invitó a que vayan al interior para que “vean la depresión económica”. “El campo no anda”, concluyó.

Las declaraciones fueron hechas este lunes en Cerro Largo, durante un gira para apoyar al candidato Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, y recogidas por Radio Uruguay.

Talvi fue electo senador para la próxima legislatura. Su sector, Ciudadanos, obtuvo ocho diputados de los 13 correspondientes al Partido Colorado.

Ope Pasquet (Montevideo), Felipe Schipani (Montevideo), María Eugenia Roselló (Montevideo), Walter Cervini (Canelones), Jorge Alvear (Canelones), Nibia Reisch (Colonia), Juan Carlos Moreno (Paysandú) y Martín Melazzi (Soriano) son los diputados electos del sector que lidera Talvi.

Programa colorado.

Partes del programa de los colorados ya fueron incluidas en “Compromiso por el país”, el acuerdo que suscribió junto al Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y el Partido Independiente y que apoya a la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón.

Allí, el sexto capítulo, sobre seguridad, fue uno en el que los colorados introdujeron más cambios. A pedido de colorados e independientes se dejaron de lado algunas propuestas, en parte vinculadas a la reforma “Vivir sin miedo” que fue impulsada por el senador Jorge Larrañaga.

Los puntos que se eliminaron fueron el de “la pena perpetua revisable para delitos gravísimos”, el de “la inexcarcelabilidad de los delitos previstos por la ley de estupefacientes” y “la exclusión de las salidas transitorias a reincidentes de delitos de narcotráfico, homicidio y otros”. Sin embargo Lacalle Pou dijo que igual se mantiene “el espíritu de la reforma de Larrañaga”.

Otro de los puntos en el que los colorados tuvieron un rol protagónico fue el relacionado a la educación. Aquí, a pedido de ellos, la redacción dice que se fortalecerá el rol director del Codicen en la Administración Nacional de Educación Pública y se mantendrán los consejeros electos por los docentes. Ahora, no se especifica si tendrán voto.