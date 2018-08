Mujica renunció a su banca en el Senado "cansado del largo viaje"

La Cámara de Senadores trata esta mañana en el Palacio Legislativo la renuncia del expresidente, José Mujica, a su banca en el Senado.

El lugar de Mujica, que en 2014 fue electo senador en el primer lugar de la lista del Movimiento de Participación Popular (MPP), será ocupado ahora por Andrés Berterreche, ingeniero agrónomo y exministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).



El expresidente no estuvo presente en la Cámara.

Senado trata la renuncia de Mujica a su banca. Foto: Francisco Flores.

Su renuncia era parte de un plan de renovación del MPP en esta legislatura a fin de facilitar el recambio de los cuadros políticos. El primero en alejarse de su banca fue el exsenador Ernesto Agazzi en diciembre del año 2016 y en su lugar asumió el exsubsecretario de Ganadería Daniel Garín. Estaba previsto que Mujica dejara su banca en el Senado el 1° de abril de 2016, pero esa decisión se fue posponiendo hasta ahora.



También se preveía que Lucía Topolansky abandonara la banca, pero la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia de la República provocó que la exprimera dama pasara a ocupar ese cargo.

Sobre las 10 de la mañana, se hizo público el escrito presentado por Mujica para solicitar su renuncia.

La renuncia

Señora Presidente del Senado



Lucía Topolansky



De mi consideración:



Le solicito al cuerpo que usted preside, aceptar mi renuncia al cargo de Senador.



Los motivos son personales, diría “cansancio de largo viaje”.

El carácter de renuncia voluntaria y la legislación vigente señalan que no corresponde el beneficio del subsidio establecido, porque me acogeré a la jubilación.



No obstante, mientras mi mente funcione, no puedo renunciar a la solidaridad y la lucha de ideas.



Si alguna vez, al calor de los debates puede herir lo personal de algún colega, pido disculpas muy sentidas.



Sin otra particular la saludo y en usted, al cuerpo y a los funcionarios todos, con consideración y estima.



José Mujica

pic.twitter.com/kjWxZYZTDa — MPP (@MPP609) 14 de agosto de 2018

Opiniones en el Parlamento

A la hora de tratar la renuncia, la primera en tomar la palabra fue la senadora del Partido Socialista (FA), Mónica Xavier. "Tenemos que reconocer que vamos a perder a un compañero excepcional", afirmó y añadió que el expresidente tiene varias "virtudes" pero también "es un ser humano excepcional que hace medio siglo empuñó armas, llevado por esa lucha por la solidaridad y las ideas con la que hoy sigue justificando sus acciones, pero que medio siglo después llevaba en su Vespa a la Cámara de Diputados, acompañado de su compañera de la vida".



Mujica tuvo "una trayectoria que difícilmente encontremos en otra personalidad política de nuestro país". "Hay aspectos que pueden ser muy polémicos, pero el inmenso respaldo popular es sin duda algo que caracteriza la trayectoria político-institucional de Pepe". señaló Xavier.



La senadora afirmó que "la militancia lo hará volver" y a le "alegra mucho" pensar "que seguramente pueda volver a la Cámara de Representantes para culminar su etapa política".



Lucía Topolansky abre sesión que trata renuncia de José Mujica al Senado. Foto: F. Flores.

"Mientras estamos acá, Pepe seguramente esté disfrutando de su chacra, de la escuela, pero seguramente esté preparándose para lo que viene" , dijo el legislador de la Lista 711, Leonardo De León. Añadió que el expresidente da un paso que "le permitirá rejuvenecer" para "reencontrarse" con sus votantes.



En su cuenta de Twitter, el senador Charles Carrera (MPP) despidió a Mujica diciendo que "cada uno es hijo de su tiempo, pero hay personas que trascienden más allá de su época".

pic.twitter.com/QxWDCVYTip — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) 14 de agosto de 2018

El senador del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo que estaba "contento de poder aprobar la decisión de un compañero, que ha tenido la decisión de salir a hacer política por fuera de este recinto". "Triste sería que alguno esté acá en contra de su voluntad, eso sería triste", añadió.



Pasadas las 10:35, tomó la palabra por primera vez un legislador de la oposición, Pablo Mieres del Partido independiente: "Hemos tenido, tenemos y tendremos enormes diferencias políticas con Mujica. Pero hay momentos en los que hay que hacer un breve paréntesis en la lucha para saludar a nuestro adversario".



Mieres dijo que "la capacidad de hacer un paréntesis, saludar y dialogar" son "cosas que han distinguido y destacado a nuestro sistema político, y que creo deben seguir caracterizándolo".



La solicitud de renuncia fue aprobada por unanimidad a las 10:45 y se convocó a Andrés Berterreche para que ocupe el lugar del expresidente.