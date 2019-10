"Vivir sin miedo" y allanamientos nocturnos: qué se hace ahora y qué se pretende reformar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se tocaron varios temas que tensaron el intercambio durante la entrevista entre el periodista Ignacio Álvarez y el candidato frenteamplista Daniel Martínez, pero fue en el momento en que se habló de los allanamientos nocturnos, mencionados en la propuesta de reforma "Vivir sin miedo", cuando el ingeniero decidió: "¡Terminamos acá!".

La pegunta de Álvarez estaba dirigida a saber qué opinaba el candidato sobre el primer artículo que propone la reforma impulsada por el senador Jorge Larrañaga que hace referencia a los allanamientos nocturnos.

"Agrégase al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso: 'No obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno, para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos'".



Actualmente los allanamientos son permitidos únicamente durante el día y en la Constitución está establecido expresamente que no se permiten ese tipo de acciones durante la noche.

"El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él

sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez

competente, por escrito y en los casos determinados por la ley", expresa el artículo 11.

Esto implica que en caso de contar con la orden del juez es necesario esperar hasta que amanezca para que se ponga en marcha un allanamiento.



"¿Vos tenés miedo de que allanen tu casa de noche?", le preguntó Álvarez a Martínez y este recordó los tiempos del gobierno de Pacheco Areco, cuando en ocasiones se despertó con operativos militares en su casa debido a que vivía frente a la cárcel de Punta Carretas.



"No hay razón que justifique pisotear los derechos del individuo. Para vos, hay ciertas cosas que son un riesgo...", decía Martínez cuando Álvarez lo interrumpió: "Pero es un juez que firma la orden... ¿Eso es pisotear derecho? ¿Los derechos de los delincuentes?".



"No, no. Terminala acá", respondió Martínez, visiblemente molesto."Partís de la base de que todo el mundo es delincuente", agregó.



A favor y en contra.

Cuando Larrañaga llevaba menos de dos semanas de una intensa campaña de recolección de firmas que inició en 2018, fueron varios los que salieron a dar su opinión con respecto a los allanamientos nocturnos, tanto a favor como en contra.



Uno de los que estuvo de acuerdo con la idea fue el expresidente José Mujica quien consideró: "A una boca hay que entrarle de noche, de madrugada y cuando sea", dijo.



El fiscal de Corte Jorge Díaz lanzó que "hay un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía que puede mejorar tejiendo confianza y trabajando", pero también dijo que "Uruguay es el único país de la región que no tiene allanamientos nocturnos".



Sin embargo, y también en ese momento, el ministro del Interior Eduardo Bonomi opinó que lo que hay que hacer es "afinar" la forma en que se está trabajando y que "no se necesita una reforma de la Constitución para eso".



Si la última palabra la tienen los jueces, ¿consideran que permitir el allanamiento nocturno es una herramienta eficaz para combatir el microtráfico? Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, extendió esta consulta a sus colegas y todos coincidieron en que "nunca les pasó que se frustrara un procedimiento por este impedimento". Todos lo ven como "innecesario".