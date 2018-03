“Una vivienda hecha en una cooperativa sale US$ 70.000, tal cual está propuesta en el proyecto de ley sale US$ 85.000”

Acompañado por los votos del Partido Colorado, Partido Nacional y el de Darío Pérez del Frente Amplio, la Cámara de Representantes aprobó esta semana el proyecto de ley presentado por Eduardo Rubio de Asamblea Popular por el cual se crea un Plan Nacional de Vivienda Popular.



La diputada Susana Pereyra, integrante de la Comisión de Vivienda que trató previamente el proyecto de ley, manifestó que “una vivienda hecha en una cooperativa sale US$ 70.000. Una vivienda tal cual está propuesta en el proyecto de ley sale US$ 85.000”, ¿es así?

Propuesta de Rubio.

El proyecto de ley presentado por Rubio establece en su artículo número dos que se declara “de interés nacional la implementación del Plan Nacional de Vivienda Popular”.



En el artículo tercero encomienda a la Agenda Nacional de Vivienda la construcción de viviendas como servicio social y asegurar que se cuente con los recursos necesarios que permitan alcanzar los objetivos señalados por la ley. Para cumplir con este cometido crea el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública el cual se nutrirá de Rentas Generales y del pago de la cuota de los adjudicatarios del plan. Serán beneficiarios aquellas personas o núcleos familiares cuyos ingresos nominales sean iguales o menores a 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (actualmente $76.960).



En cuanto al tipo de vivienda señala que “cumplirán con un mínimo habitacional” las cuales son detallados en 12 puntos, y que entre otras cosas especifica que la superficie habitable no será inferior a 50 m² con un mínimo de un dormitorio (incrementará 15 metros extras por cada habitación).



El proyecto no fija en ninguno de sus artículos un valor de la vivienda. Sí establece en su artículo 23 que los beneficiarios deberán pagar al momento de su ocupación el equivalente a 10% (15% si superan las 20 BPC) de los ingresos mensuales del núcleo familiar hasta que el valor de la propiedad sea amortizada o por un plazo máximo de 25 años.



Si bien el texto no hace explícito una tasación del costo de construcción de las viviendas del nuevo Plan, en los intercambios dentro de la comisión Rubio sitúa el costo por m² en el entorno de los mil dólares:



“Actualmente, el metro cuadrado de construcción cuesta US$ 1.900. ¡Es una locura! Eso es fruto de la especulación inmobiliaria. Compañeros de la Facultad de Arquitectura han hecho estimaciones de costos que indican -aunque hay que ajustarlo- que, si se utilizaran este tipo de mecanismos, el metro cuadrado de construcción no debería superar US$ 1.000”

(Versión taquigráfica 249, Comisión de Vivienda, Cámara de Representantes, 2018)



Teniendo en cuenta que el metraje mínimo de construcción son 50 m², la vivienda más pequeña del plan se puede estimar en los U$S 50.000. Al respecto, el equipo de UYCheck consultó a la diputada Pereyra para conocer cómo establecía el valor en 85 mil dólares pero no obtuvo respuesta.



Costos de la vivienda operativa.

Con fecha de primero marzo, el Ministerio de Vivienda establece los valores de tasaciones vigentes para el año 2018 los cuales varían dependiendo el tipo de construcción.

Por ejemplo, una vivienda de dos dormitorios de 50 m² para cooperativas construida con Sistemas Constructivos Tradicionales está tasada en 2.100 UR (es decir U$S 77.965), pero el mismo tipo de vivienda construida con el Sistema Itelitec-Vudater fue tasada con un valor de 1450 UR (U$S 53.833). Es decir que dependiendo del método de construcción la vivienda puede variar un 45%.

Conclusión.

La diputada frenteamplista Susana Pereyra afirmó que el proyecto que establece el nuevo Plan de Vivienda Popular instala un costo de U$S 85.000 por vivienda, monto superior a los actualmente estipulados por el gobierno. El MVOTMA ubica el costo mínimo en U$S 53.833 y el máximo en U$U 77.965 para una vivienda cooperativa de dos dormitorios (50 me²). Sin embargo, el Plan presentado por el diputado Eduardo Rubio nunca establece un costo por vivienda. Por lo tanto, la afirmación es Engañosa.