"Vive en un tupper": Da Silva a Bergara tras críticas a Rendición de Cuentas

"Vive en un tupper, (Mario) Bergara", lanzó este mediodía el senador nacionalista Sebastián Da Silva, en el comienzo del análisis del proyecto de Rendición de Cuentas en la cámara alta, tras la aprobación del articulado en Diputados.

"Niega la pandemia, el impacto inflacionario que hay en el mundo producto de la guerra entre Ucrania y Rusia", remarcó Da Silva en rueda de prensa. Agregó que el senador opositor "vive en un tupper o está haciendo política de cabotaje", y luego aventuró: "Creo que hay una mezcla de las dos cosas".

Las declaraciones de Da Silva fueron en respuesta a dichos que Bergara también realizó en rueda de prensa. "Esta Rendición es el verdadero palo en la rueda para todas las políticas que el Gobierno dice que quiere llevar adelante", dijo el senador opositor, en referencia a la transformación educativa, en salud, infraestructura, seguridad pública y ciencia que apunta la coalición.



"Acá se vuelcan recursos mínimos en algunas de estas áreas, pero ninguna de estas va a poder llevarse adelante si no hay un cambio sustancial en las asignaciones de recursos", insistió el senador en el marco de la presentación del articulado por parte de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, e integrantes del equipo económico.



Bergara indicó que las autoridades expresaron el "crecimiento de la economía, la recuperación en el terreno del empleo, y festejan los resultados fiscales". Sobre el último punto, planteó que la administración "no solo cumple, sino que sobrecumple" las metas asociadas al endeudamiento.

"Nosotros discrepamos con la idea de festejar un sobrecumplimiento de las metas fiscales cuando hay 66.000 pobres más; cientos de ollas populares donde comen decenas de miles de compatriotas", manifestó.



Además, el también exministro de Economía remarcó que "el Gobierno tuvo efectivamente el margen para ayudar más", que cuantificó en unos US$ 400 millones. Esta inyección hubiera permitido, dijo Bergara, que "la pobreza no aumentara como aumentó, que no tuviéramos necesidad de tener ollas populares, etcétera".

"La 'mejora fiscal' se explica íntegramente por rebaja de salarios, de pasividades y aumento de impuestos", manifestó Bergara. Sobre el último punto, señaló que "pagamos más IVA cada vez que compramos con medios electrónicos; más IRPF o IASS por los cambios metodológicos".



Bergara señaló que "hay un aumento en la carga tributaria de unos US$ 100 millones y la rebaja en estos años de salarios y pasividades rondan los US$ 700 millones", lo que, aseguró, "explica casi íntegramente lo que ellos llaman 'mejora fiscal'".