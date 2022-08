“Ojalá tuviéramos un presidente como usted”: visita secreta de Lacalle Pou encandiló a empresarios argentinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las escaleras de la embajada de Uruguay en Buenos Aires estaban totalmente colmadas y la fila tenía luchas encarnizadas de líderes políticos y empresarios para llegar al besamanos presidencial. No se trataba de Alberto Fernández, sino de Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo, quien no salía de su asombro.

Una crónica del periódico La Nación dio cuenta de que todos y cada uno de los que saludaron a Lacalle este jueves por la noche por el 197° aniversario de la declaración de la independencia nacional de Uruguay le repetían: “Ojalá tuviéramos un presidente como usted”, “necesitamos alguien que una y no que divida”, “gracias por mostrar que se puede cambiar diciendo la verdad”, fueron tan solo algunas de las frases que le esgrimieron.

Otro empresario que aplaudió de pie durante los anuncios de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía fue más allá con un discurso adaptado al contexto: “Ojalá sea Lacalle quien cruce el charco y no mis pares, que cada vez invierten más en Uruguay y menos en la Argentina. Él debería ser nuestro presidente”, ironizó desde el off the record quien hasta hace poco le sonreía a Alberto.

La fila de concurrentes a la embajada de Uruguay daba la vuelta en la avenida Figueroa Alcorta y la mayoría se sorprendía porque Lacalle Pou no estaba anunciado en el encuentro de este jueves por la noche.



Por lo bajo otro de los principales empresarios de la Argentina contaba con asombro lo que está ocurriendo por estos días. “Después de las más que desafortunadas palabras presidenciales y su avasallamiento por las instituciones cursamos una invitación protocolar, pero esperamos que no venga a nuestro próximo lanzamiento. Cuánto más lejos mejor”, graficó. Y agregó que nunca en sus diez años de líder de una de las compañías más grandes del país le había pasado esto: le da lo mismo si el Presidente está o no en la foto. El discurso impredecible de Alberto Fernández es para los empresarios hoy un ciclo cumplido. Ellos ya están en 2023 y allí él no juega para el círculo rojo.