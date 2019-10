Villar: políticas sociales que propone Partido Nacional son "un retroceso descomunal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Graciela Villar, candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, dijo este jueves que "lo que se está planteando desde el programa del Partido Nacional es un retroceso en las políticas sociales descomunal, analizado incluso de lo que pasa en el mundo". Villar fue consultada acerca de las declaraciones que hizo Pablo Barthol, eventual ministro de Desarrollo Social de Luis Lacalle Pou, que dijo que el lema de esa cartera será "el Mides sos vos".

En diálogo con el programa Entrevista 930, de Radio Montecarlo, Villar dijo que desde el Partido Nacional "están planteando el tema de los líderes locales; un Mides que con lo que ha acumulado de formación y en experiencia esté por fuera del territorio; está planteando asignar recursos a personas selectas, no sabemos ni cómo ni dónde; está planteando monitores desde una concepción muy respetable, pero con un monitor que dé el ejemplo no alcanza".



Al respecto, subrayó: "Ser pobre no es una opción, ni es porque tuviste la cabeza para no aceptar las oportunidades". "Cuando vos no generaste activos, cuando vos no tenés capital personal, humano, familiar, que te ayude a rescatar, es muy difícil que tengas un activo para salir de donde estás".



En la misma línea, la candidata a vicepresidente enfatizó que para revertir la situación de personas con problemas socioeconómicos no es "ni es con amor, ni es con buenas intenciones, es con políticas públicas interviniendo en forma directa, y no es con líderes, sino con trabajadores sociales y con equipos multidisciplinarios que estén en el territorio para ayudar a esa gente".



Respecto a los cambios que se podrían generar en personas que viven asentamientos dijo que "no" es posible pensar en un plan de "asentamiento cero" (en alusión a la propuesta del candidato nacionalista) en un quinquenio.



"El proceso del asentamiento para su erradicación no es solo que consigas la tierra y le hagas la casa, hay un proceso que tiene que ver con incluirlos también en hábitos".



Agregó que "cuando vos sacas a una persona que cría caballos, o recolecta basura con caballos, tenes que hacer un trabajo a mediano y largo plazo para reubicarlo. Estás trabajando con él para que deje el caballo, agarre la moto, para que empiece a reciclar".



Puntualizó que "la problemática de reinserción es muy costosa en términos de tiempo, dedicación. Se han desarrollado cuatro o cinco generaciones ahí, no es fácil", señaló.

"Oligarquía vs Pueblo"

Esta mañana, también fue consultada sobre si consideraba que fueron un error sus declaraciones en julio de este año, cuando dijo: "Otra vez vuelve a ponerse entre la mesa una opción entre oligarquía y pueblo", en referencia a las opciones en esta campaña electoral.



Villar "asumió" un "mea culpa" y dijo que "remitió a un lenguaje cuyas categorías sociales hoy son otras, o se interpretan de forma diferente y que no acumuló (su declaración)".



En tanto, señaló que estas palabras fueron "en el contexto de tomar el discurso del compañero general Liber Seregni, que planteó esa dicotomía en su momento".



"El escenario de hoy es la opción entre un gobierno progresista y un gobierno conservador", dijo en la misma línea que su compañero de fórmula Daniel Martínez.

"Diametralmente en contra"

La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio también se refirió a la propuesta de servicio militar obligatorio que planteó la actual presidenta del Inisa, Gabriela Fulco.



Villar señaló que esta iniciativa la "ofende" porque vivió en Argentina "en épocas donde el servicio militar era obligatorio" y se refirió al impacto que generó en los jóvenes que participaron en la guerra de las Malvinas, en 1982 "porque era obligatorio".



Sobre la propuesta dijo que está "diametralmente en contra" porque entiende que "la inclusión va por la educación, por seguir las trayectorias educativas de los jóvenes, por darles oportunidades de laburo y no por la obligatoriedad de la formación militar".



"Uno puede tener la vocación de ser militar y tener todo el mundo y el derecho y la libertad en este país de acceder a estudiar lo que quiera. Ahora, obligatorio no", enfatizó Villar.