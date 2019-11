Villar: "Mi vida política demuestra que estoy lejos de ser una radical descerebrada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Graciela Villar, candidata a la Vicepresidencia por el Frente Amplio, estuvo este martes a la mañana en "Desayunos informales" (Canal 12) y dijo: "Mi vida política demuestra que estoy lejos de ser una radical descerebrada".

"Sé lo que es el diálogo, sé lo que es la negociación y sé que tengo que encontrar acuerdos porque los objetivos que me propongo no son personales, están para otros (...) Soy una negociadora. Tengo ideas, soy una mujer de izquierda, y las defiendo; pero también sé que para llevar adelante proyectos en esta democracia que defiendo tenemos que ponernos de acuerdo", añadió.

Asimismo explicó sobre la poca exposición que tuvo en los medios que "dar entrevistas no fue la prioridad de la campaña". También destacó que Daniel Martínez, su compañero de fórmula, "es un tipo muy llano y nunca me cuestionó mi salida a los medios de prensa".

"Yo hice una campaña pueblo a pueblo. Hice una campaña muy autónoma, no me sentí al costado, y eso me generó capital político", contó.

"Cuando el Plenario me ratificó como compañera de fórmula, pedí que me dieran la posibilidad de darme a conocer. Tenía que recorrer el interior y hacerme conocer ahí, ese era mi compromiso. Logré que los frenteamplistas me quisieran, a eso le dediqué mi mayor esfuerzo", agregó.



"Oligarquía vs. pueblo"

"La literalidad de ‘oligarquía vs. pueblo’ la he subsanado perfectamente con mi trabajo territorial y todo lo que he caminado. Estamos confrontando dos modelos de país: uno es el progresista y otro el de la incertidumbre", contestó en referencia a la distinción que hizo al momento en que se confirmó su candidatura.



Además, recalcó: "Espero que quienes han sido ratificados por la voluntad popular tengan respeto por la agenda de derechos".



Su opinión sobre las encuestas

Sobre las encuestas que muestran un favoritismo para que el nacionalista Luis Lacalle Pou se imponga en el balotaje del próximo domingo, sostuvo que "son una foto".



"Hemos venido recorriendo el país. Hay muchos indecisos, mucha gente que todavía no ha definido su voto. En un balotaje, la gente no mantiene la fidelidad original que tuvo en octubre (...) Apelamos al voto ciudadano. Estamos convencidos de que en el balotaje, la ciudadanía es mucho más autónoma y libre", agregó.

Los dichos de Martínez sobre la crisis como del 2002



"Estamos en campaña electoral. Tengamos clara conciencia desde los dos proyectos de país los cucos andan sueltos, hay que sacarles las sábanas", adelantó Villar.



Sobre las declaraciones de Martínez, acerca de que si gana Lacalle Pou puede haber una crisis como la del 2002, respondió: "El escenario estaba planteado en un discurso, no da para hacer un análisis semántico".



"Nuestro país no está en crisis, pero sí tiene algunos problemas. Somos reconocidos en el mundo entero por tener una economía saludable, por mantener su grado inversor (...) Uruguay no es Chile y no vivió la crisis de Argentina porque durante 15 años se desapegó de la región", explicó.



"Uruguay tiene un 9% de desocupación y es su gran problema hoy a resolver", argumentó.

Su opinión sobre los 90.000 puestos de trabajo



Respecto a la creación de 90.000 puestos de trabajo que se comprometió el oficialismo, manifestó que "nosotros decimos cómo vamos a hacer los 90.000 puestos de trabajo y en base a qué inversiones, esa es la diferencia".



También recordó que "hay 15.000 puestos de trabajo que ya están comprometidos por la inversión de UPM y las PPP".



"Hay diez nichos productivos que Uruguay tiene que desarrollar y uno está asociado a la madera", sumó.