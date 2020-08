Villar dijo que está "dispuesto a debatir" con Raffo y propuso canal para la transmisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Debatir o no debatir? Esa parece ser una de las cuestiones a analizar entre los candidatos a la Intendencia de Montevideo. Laura Raffo, quien se presenta en representación de la coalición, ya emitió su voluntad de tener una instancia de ese tipo y ahora es Álvaro Villar, por el Frente Amplio, quien incluso propuso el medio para transmitirlo.

Durante una entrevista con Telenoche, el candidato frenteamplista aseguró que aceptaría un debate con Raffo y dijo: "Es parte de la política, estoy dispuesto a debatir, veremos las condiciones, cómo se organiza eso", expresó.

Sin embargo indicó que su idea sería que fuera entre dos candidatos y no con "una lógica de tres a uno". "No me convence porque me imagino que el objetivo de esto es aclarar las ideas, si bien creo que de alguna manera ya se está debatiendo, porque la prensa ha permitido que un día dice una cosa uno, mañana responde el otro, y ha sido un debate útil", indicó.

Con respecto a los temas que "sí o sí hay que debatir", el candidato expresó: "Hay que buscar soluciones para que la ciudad sea más saludable, lo veo como médico así (...), creo que hay que debatir sobre el transporte, las veredas, el arreglo de calles, la iluminación, lo que yo le llamo la 'micro gestión', es decir obras chicas que hay que hacer en Montevideo pero desparramadas por todos los barrios", aseguró.

Este miércoles y a través de su cuenta de Twitter, Villar puso el tema nuevamente en la mesa y propuso a TV Ciudad como el medio propicio para realizar la transmisión.

"Como lo dije ayer, estoy dispuesto a debatir con Raffo sobre temas departamentales. No se me ocurre un mejor lugar que TV Ciudad para hacerlo", indicó y agregó: "En conjunto con Televisión Nacional de Uruguay para que lo restrasmitan todos los canales que quieran".

En conjunto con @TNUtvpublica para que lo restrasmitan todos los canales que quieran. — Álvaro Villar (@alvillar) August 5, 2020

Por otra parte, la candidata Carolina Cosse indicó en pasadas oportunidades que no descarta tener un debate con Raffo, mientras que Daniel Martínez lo descartó "absolutamente".