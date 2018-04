Vilar: "No he percibido ningún dinero, bien o cualquier elemento propiedad del Estado"

Continúa la polémica en torno a la cadena nacional de febrero en respuesta al movimiento de autoconvocados Un solo Uruguay.

Esta mañana, Fernando Vilar ─quien condujo esa cadena nacional─ emitió un comunicado en el que afirmó que "no he percibido ningún dinero, bien o cualquier otro elemento propiedad del Estado uruguayo" por su participación, y añadió que "en casos como este, seguramente es más valiosa tamaña distinción que cualquier remuneración económica".

Comunicado de Fernando Vilar

Si bien hace esta aclaración, el comunicador no se contradice con lo que le dijo a Sábado Show consultado sobre si había cobrado por la cadena nacional. En esa ocasión respondió: "Sí, pero no quiero dar muchos detalles porque es un tema en la picota. Yo cobré. No hago nada gratis. Fue un trabajo".



La declaración de Vilar sorprendió en tanto Presidencia de la República había respondido a los pedidos de informes de medios de comunicación afirmando que no le había pagado al comunicador, lo que sumado a los dichos de Vilar en Sábado Show, motivó que el senador Pablo Mieres realizara una convocatoria al Senado a la Oficina de Servicio Civil y la Secretaría de Presidencia (ONSC).



Lo que Vilar aclara ahora reafirma la respuesta de Presidencia de que no le pagó por la cadena. Pero la pregunta ahora es: ¿Quién la pagó a Fernando Vilar para que condujera la cadena nacional?



Presidencia afirma que no lo hizo y Vilar lo confirma. Juan Salgado, presidente de Cutcsa y hombre de negocios que mantiene una amistad tanto con el comunicador como con el presidente Tabaré Vázquez, negó haber propuesto a Vilar para dar el mensaje y afirmó que no sabe quién le pagó ni cuánto, según recogió El Observador. Es más, Salgado dijo: "No tengo ni idea. No se lo quise preguntar y le dije que ni me lo dijera. Porque es para compromiso".



Vilar conduce los programas que la empresa de transporte colectivo emite a través de su canal de YouTube Cutcsa TV.

Juan Salgado. Foto: F. Ponzetto

En su comunicado, el conductor de origen portugués no da más informaciones y se limita a señalar que se ha instalado en la sociedad "un enfrentamiento tácito entre mi persona y la Presidencia de la República, enfrentamiento que no es tal".



Además, calificó de "honor" de que "un presidente electo democráticamente por los uruguayos me solicitara ser el que comunicara algo tan importante a la población" y que "actuaría de la misma forma ante una solicitud de un presidente electo por los uruguayos, fuese del partido político que fuese".