Vilar cobró, Presidencia dice que no pagó y Salgado dijo que no quiso preguntar 

"Yo me sorprendí como cualquier otro cuando vi la cadena". Eso dijo Juan Salgado a El Observador sobre la decisión de que el comunicador y exinformativista de Telenoche, Fernando Vilar, realizara la cadena de TV para Presidencia en febrero. Consultado por ese medio Salgado también negó que lo haya propuesto para el mensaje y afirmó que no sabe quién le pagó ni cuanto "No tengo ni idea. No se lo quise preguntar y le dije que ni me lo dijera. Porque es para compromiso" agregó.



El presidente de Cutcsa dijo que tiene una relación con el comunicador de cuando era chofer de la línea D del Cerro y que actualmente participa en un proyecto de Cutcsa TV. En la entrevista afirma que cree que Vázquez lo contrató "porque Vilar está en la mala".



El sábado en una entrevista a Sábado Show, Fernando Vilar confirmó que había cobrado por el trabajo realizado para Presidencia pero no quiso aclarar quién le había pagado:

—¿Cobraste por este trabajo?



—Sí, pero no quiero dar muchos detalles porque es un tema en la picota. Yo cobré. No hago nada gratis. Fue un trabajo.



—Desde la Secretaría de la Presidencia se dijo que no se te había pagado, según una nota de El Observador.



—La presidencia tiene el derecho de decir lo que entiende que tiene que decir. En este tema no quiero entrar el detalle.

Presidencia respondió a comienzos de abril a un pedido de acceso a la información realizado por El Observador sobre el pago al comunicador. En el documento se expresa que "no se ha celebrado contratación alguna ni efectuado ningún pago al señor Fernando Vilar". Agrega que "no le consta que el Estado haya destinado una retribución al mencionado periodista". Tampoco hay registro en el Departamento de Contaduría de la División Financiero Contable de la Presidencia de la República.