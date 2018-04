Vilar cobró por Cadena, pero no recibió ni un peso de Presidencia

De todas las cosas que hay en el mundo para hacer, comunicar, es la que mejor hace Fernando Vilar. Así lo afirmó el periodista un día después de la Cadena Nacional que realizó solicitada por Presidencia de la República. Pero su salida el 27 de febrero comunicando el mensaje de Tabaré Vázquez se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno frenteamplista.

¿Quién le pagó a Vilar por sus servicios para Presidencia? La pregunta no tiene una respuesta oficial. O mejor dicho, la misma genera dudas sobre lo que respondió el comunicador.

Periodistas de tres medios distintos solicitaron al gobierno a través de un "recurso de acceso a la información" los detalles sobre la contratación a Vilar. En todos los casos las respuestas fueron similares.

Presidencia dice que no pagó por los servicios de Vilar. Vilar, que recibió un pago. Luego aclara que por la cadena nacional nadie le dio dinero, pero no niega sus primeras declaraciones a Sábado Show donde sí admitió que alguien le pagó por ellos. Con el paso de los días y la polémica creciendo, el comunicador contó al periodista Ignacio Álvarez que fue un privado el que le pagó.

"Como sugerí en mi último tweet, Fernando Vilar cobró, pero no le pagó Presidencia. Me lo acaba de confirmar, aunque no quiere explayarse sobre el tema", escribió Álvarez en su cuenta de Twitter el 21 de abril.

Como sugerí en mi último tweet, Fernando Vilar cobró, pero no le pagó Presidencia. Me lo acaba de confirmar, aunque no quiere explayarse sobre el tema. — ignacio alvarez (@igalvar71) 21 de abril de 2018

Entonces, ¿quién se hace cargo del pago a Vilar? El periodista y comunicador trabaja para Cutcsa. La empresa la preside Juan Salgado; quien es asesor directo y honorario del presidente de la República.

Sin embargo, Salgado salió públicamente a aclarar que tampoco fue él quien le pagó por emitir el mensaje del presidente de la República.

El tema sigue sin dilucidarse y ni el gobierno de Vázquez, ni Vilar aportan transparencia al tema con sus declaraciones. El periodista divulgó ayer una carta pública diciendo que no fue Presidencia quien le pagó por participar en la cadena nacional, y pide cerrar el tema.

Desde el gobierno, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, intentó hacer lo mismo. "El tema ha estado, a mi juicio, humildemente lo digo, demasiado centrado en si el comunicador cobró o no cobró. Sinceramente a mí me da, no sé cómo decirlo, desilusión que no se ha-ya generado un debate mucho más profundo y a fondo sobre los temas que allí se mostraban", dijo a los medios de comunicación el martes a la noche el funcionario.

"Estamos en esta cuestión que es adjetiva o lateral. Yo sobre eso no voy a opinar, ya está expresada esa situación, nos queremos concentrar en el fondo del asunto", agregó en referencia al contenido del mensaje por cadena nacional donde el gobierno divulgó las medidas definidas para el agro.

Sobre el tema se sigue sin echar luz, y las sospechas sobre el pago de terceros o privados, incluso de forma irregular, por servicios prestados para el Estado se acrecientan.

En su misiva publicada ayer, Vilar volvió a reiterar el honor que le implica haber realizado esa cadena nacional solicitada por el jefe de Estado. Y remarcó que lo volvería hacer, incluso para cualquier otro mandatario de cualquier partido.

Luego de sus declaraciones a Sábado Show publicadas el sábado 21, fuentes cercanas al comunicador confirmaron que Vilar sí recibió un pago por haber realizado la cadena nacional para la Presidencia de la República. Sin embargo ese pago no fue realizado por los canales oficiales, ni efectuado por la Presidencia

La oposición.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, entiende que la carta de Vilar en la que señala que no recibió ningún pago del Estado por su participación en la cadena nacional de febrero pasado, entrevera todo el asunto.

"Complica más y genera más opacidad sobre la situación porque deja en claro que le pagó un privado y eso es un motivo de honda preocupación", dijo el senador a El País.

La carta de Vilar, dijo el legislador, ratifica la necesidad de convocar a la Comisión de Constitución del Senado (aprobada por unanimidad ayer ) a la Secretaría de Comunicación de Presidencia que "seguramente" tendrá claros los términos del acuerdo que se cerró con Vilar en ese momento.

Ahora es el Parlamento quien quiere que el gobierno rinda cuentas sobre el asunto, que aún no tiene una definición clara.

"Una cosa es que no le haya pagado Secretaría de Presidencia, pero que no conozca quién le pagó, me parece absolutamente imposible", comentó el senador.

Un eventual pago por parte de un particular "es una irregularidad porque la presidencia de la República acepta que un privado pague un trabajo que va a realizar una persona en el marco de una relación pública (...) No es acorde a las reglas que regulan la contratación de las personas en relación con el Estado, es evidente. Es como que el Parlamento acepte que un privado le pagara a un funcionario", consideró Mieres.

"No se puede aceptar que esto siga en una zona de sombra. Es inaceptable en un Estado de Derecho que el gobierno no informe quién le pagó a una persona que hizo un trabajo para él", enfatizó.

"El tema es establecer quién le pagó. Lo de Vilar nos ahorra la convocatoria a la Oficina Nacional del Servicio Civil porque la habíamos convocado para saber si había algún contrato registrado a nombre de Vilar en alguna repartición del Estado. Ahora ya sabemos que no, pero la pregunta que sigue en pie es, entonces, quién le pagó. La pregunta es qué privado fue, a título de qué, qué acuerdo hubo. Todas esas son interrogantes que nos preocupan cada vez más", explicó el legislador.

Mieres salió al cruce del prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien dijo que el debate en torno a la participación de Vilar desviaba la atención del contenido de la cadena. "El doctor Roballo se cree que uno puede discutir un solo tema. Se discuten dos cosas. El contenido ya fue discutido. Este es otro tema tan relevante porque tiene que ver con las formas y el respeto a las reglas de juego que regulan las relaciones del Estado. Si hubo una irregularidad de Presidencia es imprescindible saberlo", opinó.