"Si viene el desafuero de De León, lo votaría"

También está dispuesto a analizar la propuesta del expresidente José Mujica de eliminar los fueros parlamentarios en los casos que no sean de opinión. Es más, si un juez pide el desafuero del senador Leonardo de León por abuso de funciones, está dispuesto a votarlo y convencer al resto del Frente Amplio que es necesario hacerlo, siempre y cuando “no sea un mamarracho jurídico”.

—¿Hay preconceptos dentro del Frente Amplio con los Tratados de Libre Comercio?

—Yo creo que en toda la sociedad uruguaya. Hay tanta preocupación en trabajadores como empresarios y es lógico. Si mañana una decisión parlamentaria o un tratado firmado por el gobierno genera condiciones desfavorables, después no tiene retroceso. Por eso hay que estudiarlo bien.

—¿Están atrasados ideológicamente los sectores del Frente Amplio que se oponen a la aprobación del TLC con Chile?

—Quiero ser muy cauto, nosotros tiramos la Fortaleza de Montevideo al grito de la modernidad y si hoy la tuviéramos sería una fuente turística inmensa. Entonces hay que tomar esto con mucho cuidado y sería muy soberbio pensar que yo tengo la razón y el resto está equivocado. Lo que sí digo es que cada vez que nosotros entramos a un mercado sin acuerdos preferenciales, para no hablar del TLC, le estamos pagando al fisco de ese país millones y millones de dólares, que los ubico en unos US$ 600 millones al año, correspondientes al pago de aranceles.

—¿Estamos perdiendo US$ 600 millones al año?

—No tanto perdiendo, sino que perdiendo de entrar con más fuerza en esos mercados porque hay competidores que no los pagan. Ahora, todos los tratados hay que verlos por el dorso y por el canto, porque después revertirlos es muy difícil. Que se estudien, se discutan y analicen está bien. El Parlamento no es una fábrica de sacar proyectos.

—¿Está bien que sea el Plenario del FA el que deba decidir si aprueba o no el TLC con Chile?

—Hubiera preferido que fuera la bancada del Frente en el Parlamento que definiera, pero quiero partidos fuertes y si esto fortalece, en buena hora.

—Desde la oposición se dice que la política exterior se define en el Plenario y no en la Cancillería. ¿No se debilita al canciller Rodolfo Nin Novoa?

—No, tenemos un gran canciller y ese canciller está haciendo una gran cancillería. Que los partidos discutan no está mal, el Frente es discutidor y lo seguirá siendo.

—¿Qué margen hay para aumentar el gasto en la Rendición?

—El margen que hay es que el Frente en esto vaya todo junto. En la medida de que se presente una Rendición que no tenga el consenso de todos va a ser un lío grueso. El primer consenso lo tenemos que tener a partir de la opinión ponderada y sensata del Ministerio de Economía.

—¿O sea no hay margen para aumentar el gasto en la Rendición?

—En mi opinión deberíamos ser cautos hasta que el empuje del crecimiento vuelva a instalarse en la sociedad uruguaya. Ya este año vamos a estar creciendo más que el año pasado y el año que viene, si hay una inversión como la de UPM, vamos a estar en mejores condiciones.

—Este es el último año en el que se puede aumentar el gasto

—No, Uruguay no se acaba en 2018. Queda 2019, 2020, 2021 (...) El Frente quiere y tiene voluntad de seguir en el gobierno.

—El gobierno del presidente Tabaré Vázquez pasa por un momento de desaprobación. ¿Se quedó sin agenda como dice la oposición?

—No creo que los niños que salieron de la pobreza o la indigencia piensen que está la agenda agotada. Hay mucho por hacer. Dar la idea de que la tarea está agotada y no hay nada por hacer por los más débiles es equivocada. De la oposición no he visto ideas concretas, salvo en seguridad, que pasan por reprimir más y otras que son solo deseo. Siempre nos critican el déficit y siempre proponen cosas que aumentan el déficit. Total, son irresponsables y no gobiernan.

—¿Por qué el Frente Líber Seregni no está logrando captar los votos de clase media que es donde se concentra el mayor número de indecisos?

—Hay un enojo del electorado, eso es real. ¿El enojo se va a mantener? No lo sabemos. Los sectores medios dan por hecho todo lo que han conseguido y sienten que no hay que cuidar, aunque hay mucho por cuidar.

—¿Puede ser que ese enojo se deba a que no se cumplió con la promesa electoral de no aumentar los impuestos?

—No, eso no afecta en casi nada. El enojo es más porque el Frente tiene que ser más eficiente aún en su transparencia en el manejo del dinero público. Tenemos que ser absolutamente transparentes y la túnica debe estar absolutamente blanca.

—¿Hoy no lo está?

—Es notorio que hay hechos que no comprometen a la fuerza política, que tienen nombre y apellido, y el Frente los ha tratado con severidad. La gente al FA le exige más que a blancos y colorados y está bien. Nuestra túnica tiene que estar absolutamente blanca porque cada peso que se pierde por mala gestión son menos escuelas, son menos liceos. Es la plata de la gente y a nosotros nos duele en el alma.

—¿Se puede pagar algún costo político por el caso del exvicepresidente Raúl Sendic?

—Costos siempre se pagan cuando gobernás y cuando no se hacen las cosas 100% bien. Los errores se pagan, pero notoriamente cuando uno va a votar no solo ve el pasado, ve el futuro y no creo que blancos y colorados puedan llevar adelante este país.

—El expresidente José Mujica dijo que hay que eliminar los fueros parlamentarios en casos que no sean de opinión. ¿Está de acuerdo?

—Lo que tenemos es que luchar contra la impunidad y si los fueros están generando impunidad de los que estamos ejerciendo cargos, hay que reverlos.

—¿Si la Justicia pide el desafuero del senador de la Lista 711 Leonardo de León, lo vota?

—Si viene, sí lo votaría y fundamentaría dentro del Frente que hay que votarlo, para que sea una decisión colectiva. Pero aclaro, no lo votaría por el mal llamado delito abuso de funciones, eso sería inconsistente y obviamente el juez que lo pida el desafuero deberá pedirlo con calificado y real fundamento, no puede ser un mamarracho jurídico.

—¿Hay que eliminar el delito de abuso de funciones?

—Sí, para que quede muy claro que los delitos están a texto expreso y que no son los jueces los que determinan los delitos. Los jueces determinan la responsabilidad, pero el Código Penal es de resorte de los parlamentarios.

—¿Hay que eliminarlo en este período o en el que viene?

—Hay que hacerlo cuanto antes, porque si una persona se apropió de algo hay normativas legales. A todo se le pone abuso de funciones y nadie sabe lo que es. No puede quedar al libre albedrío de un juez.