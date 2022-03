En video: los momentos clave del discurso de Lacalle Pou en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou visitó este miércoles la Asamblea General para presentar un balance de lo actuado por el gobierno en 2021. Aquí un repaso por algunos momentos clave del discurso del mandatario.

Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga

El presidente anunció la creación de la Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga y mantuvo unos instantes de silencio mientras los presentes aplaudieron. Luego expresó sobre el exministro: "A quien extrañamos todos los días y fue uno de los principales impulsores de esta ciudad universitaria que va a empezar pudiendo albergar entre 150 y 180 jóvenes del país que vengan a estudiar".



2030: nuevo Hospital de Clínicas



El mandatario reafirmó un anuncio que ya había hecho: se prevé avanzar en conversaciones para “tratar” de tener un nuevo Hospital de Clínicas para 2030. “En el 2030 va a ser el aniversario de nuestra primera Constitución y nos pareció una buena oportunidad para convocar a todos los uruguayos. De aquí a 2030 van a pasar dos presidencias, pero empezar ahora en temas que nos unen y sobre los que todos estamos de acuerdo”, dijo el presidente y anunció el visto bueno de la Universidad de la República para avanzar en las conversaciones.



Seguridad: datos y no relato

Lacalle Pou, al referirse a los datos sobre seguridad pública, expresó que ha sido "un desvelo para este gobierno porque es un clamor popular a lo largo y ancho del país" y agregó que "esto no se trata de relatos y de voluntarismo, se trata de datos, las cifras son contundentes".



Luego de destacar datos sobre distintos delitos, expresó que esa situación se da por tres pilares: el equipamiento y despliegue territorial, el respaldo legal que tiene la Policía y el respaldo jerárquico y moral.

Impuestos: la mano en el bolsillo de los uruguayos



El presidente dedicó un momento del discurso para referirse a un tema candente de la campaña electoral: la suba o no de los impuestos. “Todos recordarán en campaña electoral y posteriormente, se discutió acerca de que para llevar a cabo los planes, y más por la pandemia, se iban a poner impuestos o iban a aumentar los existentes”, indicó.



Además, dijo que no fue únicamente una discusión política sino que “académicos de primer nivel” sostenían que eso iba a pasar. “De nuevo, dato y no relato: no se metió la mano en los bolsillos de los uruguayos”, expresó.



El compromiso económico para 2023



Otro momento destacado fue cuando el presidente asumió un compromiso económico en nombre del gobierno para 2023. “El otro día la ministra de Economía informaba acerca de los pronósticos financieros para este año, y está claro que tiene credibilidad cuando habla, la realidad lo ha demostrado”, dijo Lacalle en referencia a Azucena Arbeleche.



“Tenemos el firme compromiso de cumplir lo pactado en el “Compromiso por el país”, de obtenerse resultados satisfactorios en la Economía, de reducir el IASS, y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023”, sentenció Lacalle Pou.



Relaciones exteriores: Mercosur y acercamientos con China y Turquía



El mandatario trajo a colación la situación actual de la guerra entre Rusia y Ucrania para hablar de las relaciones exteriores. Lacalle señaló que durante este período se ha intentado “convencer a los miembros del Mercosur para modernizar el bloque.”



Además, anunció un estudio en conjunto con China y gestiones con Turquía. “Nuestro país ha avanzado formalmente en un estudio de factibilidad en conjunto con China que esperemos terminar en breve y poder presentarlo a la sociedad al igual que hemos comenzado conversaciones formales con Turquía para ver si se puede avanzar en un TLC”, indicó el presidente.



El guiño de cara al referéndum: portabilidad numérica



Hubo un momento en particular en que el presidente se refirió a una discusión latente de cara al referéndum del 27 de marzo, fue cuando habló de la implementación de la portabilidad numérica.



“Creo que no es necesario abundar sobre las voces que preveían un mecanismo que iba a fundir la empresa pública. No solo esos auspicios fracasaron sino que Antel se ha fortalecido”, señaló Lacalle como preámbulo para referirse a la situación de las empresas públicas del país.



Las camas de CTI y el reconocimiento al personal

Al hablar sobre la forma en que Uruguay atendió la pandemia de coronavirus, Lacalle Pou recordó: "Todos recordarán aquella predicción de que nos íbamos a quedar sin camas suficientes de CTI. El Uruguay en este tiempo duplicó las camas a través del financiamiento del Fondo Covid".



Luego agregó: "No quiero dejar de agradecer al personal de la salud, especialmente al personal de CTI que tuvo una presión extra".

Mensaje final: “Uruguay, un país excepcional”



Para despedirse, Lacalle Pou hizo referencia a la mirada del exterior sobre el país y la importancia de vivir en democracia. “A veces en el fragor de la lucha política nos olvidamos que esta democracia, esta República que tenemos que tantos miran con admiración no es una creación de este instante, es una creación histórica, pero este instante hace a la creación histórica y por eso en la pequeñez darnos cuenta de la relevancia actual de cada uno”, dijo el presidente e hizo referencia a la instancia electoral del próximo 27 de marzo. “En 25 días vamos a tener una instancia prevista constitucionalmente sobre una ley, una vez más vamos a ir a las urnas con discusiones firmes y fuertes pero civilizadamente”.



Lacalle Pou señaló que a Uruguay se lo ve en el exterior como “un país excepcional” y que eso le da orgullo cada vez que sale del país.



“Y en estos momentos turbulentos a lo largo y ancho del mundo, eso es un hándicap a favor inconmensurable. El mundo se ha achicado con la globalización y hoy Uruguay tiene la chance de abrirse al mundo y de que le vaya bien. Y si por ello no fuera porque tenemos la obligación de proteger la democracia, de proteger la república, para que nuestros habitantes, nuestro ciudadanos puedan vivir en paz y en sana convivencia”, concluyó el mandatario.