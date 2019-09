El video contra Ernesto Talvi que viralizó el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile…”: la voz ronca del candidato Colorado Ernesto Talvi repite el nombre del país vecino en el arranque de un video que circula en redes sociales y que en las últimas horas han viralizado dirigentes y militantes frenteamplistas.

“¿Qué dice Chile, a ver?”, pregunta después Talvi en un discurso en ADM y es el puntapié de este video donde se recopilan pequeñísimos fragmentos de entrevistas televisivas en las que el candidato colorado menciona a Chile, una referencia como proyecto de país, y se contrastan con problemas que ha mostrado el modelo chileno.



Aparece, por ejemplo, un informe de la cadena Hispan TV, que dice que “para poder estudiar los jóvenes chilenos deben endeudarse con la banca privada”.



También, informes televisivos que hablan de los problemas de salud en ese país, como la cifra de fallecidos que se encontraban en lista de espera para cirugías, así como la fragmentación social.



Uno de los dirigentes frenteamplistas que difundió el video en Twitter es Daniel Daners, gerente de la Secretaría Nacional del Deporte y dirigente de Plataforma, el nuevo sector de Álvaro García. Daners arrobó a Talvi y afirmó: “Mirando estos informes no me queda muy claro cómo es que prefiere el modelo chileno pero capaz que me pierdo de algo”.



Un seguidor de Talvi afirma en la misma red que todo es “una edición tramposa”. Este y otros videos de edición rápida, y presumiblemente de la misma fuente, por ejemplo sobre el déficit fiscal y el déficit militar, tienen tono irónico y golpean a la oposición.



A Daners le llegó el video de Chile por WhatsApp pero desconoce quién es el autor. Lo mismo en el comando de Talvi. “A mí me lo pasaron por Twitter”, contó una de sus asesoras a El País.