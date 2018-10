Vidalín sobre segunda planta de UPM: "No vamos a permitir que exista contaminación"

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, declaró este miércoles que tiene la "certeza" de que el gobierno uruguayo no va a "permitir" que exista contaminación en torno a la futura apertura de la segunda planta de celulosa de la papelera finlandesa UPM, que se prevé instalar en su departamento.



"Creo en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y, por lo tanto, tengo la certeza de que no vamos a permitir que exista contaminación", sostuvo el político en el marco de su participación en un desayuno de consulta de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación (Camacoes) de Uruguay.



Para ejemplificar su teoría, Vidalín usó una cita de José Artigas: "No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad".



Asimismo, señaló que Finlandia está en lo alto de la lista de los países que más cuidan el medioambiente y que busca "contagiar" a los uruguayos en ese sentido con esta inversión de la nación nórdica.



"Quiero que nosotros aprendamos también a cuidar el medioambiente de la manera que lo hacen ellos", añadió.



Además, señaló que la apertura de esta segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay, la tercera de este tipo en el país, podría generar en su etapa de mayor intensidad "5.000 empleos fijos", cifra que subiría a 7.000 u 8.000 trabajos si se contabilizan los empleos indirectos.



"Lo que debemos es estar preparados para que una vez que vayan terminando las obras y el emprendimiento esté instalado definitivamente, las 400, 500 o 600 personas que se empeñen allí sean ciudadanos uruguayos y de nuestra región", subrayó el intendente.



Por tal razón, cree que la clave está en la formación profesional de las zonas del centro del país suramericano.



"En el acuerdo firmado con las autoridades finlandesas se le da determinados privilegios a los ciudadanos de Durazno, Tacuarembó, Florida y Cerro Largo. Tenemos que saber aprovechar eso que está firmado y acordado y preparar a nuestra gente para que cuando lleguen esos tiempos sean nuestros ciudadanos los que tengan esas posibilidades", remarcó.



Vidalín cree que la implantación de la fábrica en su departamento también ayudaría a que Durazno subiera en la lista de crecimiento de regiones del país que realiza la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay.



"Estamos en segundo lugar de crecimiento, detrás de Río Negro, departamento que cuenta con su planta de UPM. Por lo tanto, tengo la ilusión de que con este emprendimiento instalado en nuestra región centro pasemos a ser punteros en este campeonato", concluyó.



En setiembre se cerró la segunda etapa de la segunda fase del proceso del acuerdo de inversión para la instalación de la papelera en Centenario, en el noroeste de Durazno.



La última etapa de la segunda fase está prevista que se cierre en marzo de 2019 y la empresa finlandesa tendrá como plazo máximo el 15 de febrero de 2020 para decidir si efectivamente desea concretar la millonaria inversión en el país austral.