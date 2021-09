Vidalín descartó Durazno Rock y dijo que si hubiera contagios lo "cuelgan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, descartó la realización del Durazno Rock porque dijo que si a raíz del mismo surgieran nuevos contagios, lo “cuelgan”.

Vidalín mencionó como ejemplo un festival realizado en Países Bajos, al que concurrieron 20.000 personas y en el que, el primer día, hubo 1.000 contagios. “Yo llego a hacer un festival de esas características, y no tengo mil contagios, tengo 50 contagios, ahí si me cuelgan”, sostuvo el intendente en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).



Si bien anunció que finalmente no se hará el 10 o el 17 de octubre, tal y como había adelantado a El País, Vidalín dijo que lo que sí tienen previsto, por los 200 años de Durazno que se cumplen el 12 de octubre, es una serie de espectáculos artísticos, musicales y culturales en los barrios del departamento, que se desarrollarán desde el 6 al 17 de ese mes.

A futuro no se descarta, de todas formas, volver a retomar el Durazno Rock.