El momento más emotivo de Tabaré Vázquez con la militancia: “No te rindas”

Antes de dejar su segundo gobierno, el Frente Amplio, organizó un acto de despedida para Tabaré Vázquez en el que el líder de izquierda tuvo uno de los momentos más emotivos con la militancia. Allí instó a todos a “no rendirse”.



Fue una despedida con música. Sonó el jingle de la campaña del 2014 (No se detiene) y la gente con la bandera de Otorgués en alto cantó: “Y ya lo ve. Y ya lo ve, el presidente es Tabaré”. No faltó ninguna figura política de peso y en primera fila estaban José Mujica, Danilo Astori y Rodolfo Nin Novoa, tres veces compañero de fórmula del mandatario.



“Les pido, casi me atrevo a decir les ruego, les pido de corazón, que no se rindan”, dijo el presidente antes de leer, emocionado, el poema “No te rindas” que se le atribuye a Mario Benedetti, pero la fundación que lleva su nombre asegura que no es de su autoría.



“No te rindas por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no hay herida que no cure el tiempo”, aseguró Vázquez.



“No te rindas, no te rindas, no te rindas”, repitió sin cesar, una y otra vez el presidente.