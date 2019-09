Con la victoria en duda, el Frente apela al entusiasmo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 34 días para la primera vuelta de las elecciones nacionales, y con algunas encuestas que ponen en duda un nuevo gobierno de izquierda en Uruguay, el Frente Amplio salió a lucir su poder de convocatoria. Durante la movilización ayer de tarde en la Playa Ramírez, el entusiasmo se contagió entre los presentes y el presidente de la coalición, Javier Miranda, dijo que el evento marca un punto de inflexión en la campaña frenteamplista. “La gente salió. Esa es la diferencia sustancial que tiene el Frente con las demás fuerzas políticas”, afirmó Miranda a Telenoche.



El “banderolazo” -una curiosa conjunción entre “banderazo” y “ola”- estaba convocado para las 15 horas en la Ramírez, y a esa hora ya había unos cuantos miles esperando por ver la bandera de 250 metros de largo que para la ocasión habían confeccionado trabajadoras del Parque Tecnológico Industrial del Cerro y también militantes.



La convocatoria a la playa fue de la organización Redes Frenteamplistas, que no adhiere a ningún sector orgánicamente y que ya fue responsable de otras movilizaciones similares. Y el hashtag #banderolazo se convirtió rápidamente en una de los principales tendencias en Twitter, la red social que se ha convertido, como en otros países, en un escenario cada vez más notorio para el enfrentamiento político.



Política, justamente, era lo que se respiraba en el aire. Más que olor a chorizos, tortas fritas o churros. Y eso que había muchos puestos de venta, de eso y de varios comestibles más.



Dos adolescentes caminando por la rambla hacia la playa desde el este conversaban sobre las potestades del Poder Ejecutivo. Un par de veteranos, uno de ellos llevando boina y bandera del Frente en los hombros, no se ponían de acuerdo si con 43% de los votos en primera vuelta alcanzaba para seguir de largo y ganar, la cuarta vez consecutiva, el gobierno. Había charlas hasta sobre algunas propuestas del Partido Digital.



Militantes del FA se concentran en la Playa Ramírez. Foto: Leonardo Mainé.

Hasta ahí llegaba el grado de politización entre la militancia frenteamplista, que tiñó de azul, rojo y blanco principalmente desde (más o menos) la entrada del Teatro de Verano hasta la pista de patinaje pasando el Parque Hotel. La convocatoria también puso a mucha gente en la arena de la Ramírez y hasta en el agua: unos cuantos metros río adentro, un solitario barco izaba la bandera del Frente Amplio y también la uruguaya. En la arena, y mientras desfilaba una constante marea de gente de todas la edades, un colega recordaba una frase del sociólogo Agustín Canzani, que actualmente asesora al Frente Amplio, en una entrevista para El Observador: “El Frente en campaña es como un elefante. Le cuesta moverse, pero cuando lo hace se nota”.



Tanto se notó el movimiento de la militancia que por momentos parecía que algo negativo podía pasar en la rambla, porque no se cortó totalmente el tránsito. En dirección a Ciudad Vieja, el tránsito seguía circulando. Lo mismo desde Sarmiento en esa dirección. Eso generó embotellamientos, gente cruzando constantemente entre los autos y un concierto de bocinazos, a menudo en apoyo a la movilización y otras de irritación por lo trancado del tránsito.

Cientos de militantes se concentran en la Playa Ramírez. Foto: Leonardo Mainé.

Solo baile.

Unos 15 minutos luego de las 16, se anunció desde el sistema de sonido que había llegado la fórmula presidencial: Daniel Martínez y Graciela Villar. Uno esperaría que alguno de ellos dijera al menos algunas palabras ante tantos militantes. Pero no. Bailaron un poco, cantaron, saludaron y se fueron.



Otro dato curioso: parecía haber una indecisión sobre el lugar hacia el cual mirar o en dónde era realmente la concentración. Por un lado, los parlantes apuntaban desde el estrado hacia la arena, y los animadores se dirigían hacia esa parte del público. Pero, por el otro, al estar sobre la rambla misma, ese estrado tenía a la mayor parte de la gente atrás, no de frente. De ahí que cuando llegaran Martínez y Villar y se pararon el murito de la rambla para saludar, uno de los maestros de ceremonia aclaró que no se quería despreciar a nadie.



Pero, más allá de eso, el clima era de celebración. Un día antes del inicio oficial de la primavera, y bajo un sol radiante, los militantes de izquierda renovaron algo del entusiasmo que llevó a su proyecto político a gobernar el país durante tres períodos consecutivos. “¡Si no ganamos con esto, nos vamos al carajo!”, decía una señora entre risas cuando se retiraba en medio del gentío. Un padre con un niño en brazo la miró y le contestó: “En primera no creo. Pero en el balojate, capaz que sí”.

Concentración de militantes del Frente Amplio en la Playa Ramírez. Foto: Leonardo Mainé.

El protagonismo fue de los anónimos.

Abundaron las figuras y los referentes del Frente Amplio en la movilización de ayer. A donde uno mirara, casi, había algún rostro familiar: Fabiana Goyeneche, Luis Puig, Daniel Olesker, Alfredo Asti, Oscar Andrade, el actual intendente de Montevideo Christian Di Candia, Álvaro García, Carolina Cosse y varios más. Había gente hasta de la nueva agrupación Impulso Progresista, el sector de Fernando Amado, como Patricia Soria.



Pero ninguno de ellos ocupó un lugar protagónico en la agenda de la movilización, que fue para que se luciera la militancia, que llevaba la gran bandera de una punta de la Playa Ramírez hacia la otra. Y ahí, en esa muchedumbre, se mezcló la música del jingle Somos la ola que se repetía incesantemente con consignas que venían desde los orígenes del Frente Amplio. De todo un poco para dejar contentos a la mayoría.

Tremendo, conmovedor, a la izquierda late el corazón. pic.twitter.com/ClyqmdpF5m — Oscar Andrade (@Oandradelallana) September 22, 2019