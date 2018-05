Víctor Rossi: la segunda planta de UPM "es una realidad"

"Yo no tengo duda de que la planta de UPM es una realidad", dijo Rossi durante su exposición en el Desayuno de Consulta que organizó la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes).



En este sentido, el ministro de Transporte destacó la importancia de avanzar en el desarrollo del ferrocarril para poder concretar la llegada de la papelera finlandesa, que sería la tercera de este tipo en Uruguay.



Asimismo, señaló la conformidad de su cartera con las tres ofertas de grupos internacionales que recibió el gobierno el martes pasado para la adjudicación del proyecto de un ferrocarril central que unirá Montevideo con la localidad de Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó.



La concreción de este proyecto es uno de los requisitos que la finlandesa UPM puso al gobierno uruguayo para la instalación de su segunda planta de celulosa en el país.



"No nos podíamos poner a esperar a ver si se confirmaba o no el negocio de la planta y porque nos venía bien para el desarrollo del ferrocarril", explicó.



El objetivo de las obras es llevar el sistema ferroviario uruguayo al siglo XXI ya que, según Rossi, hoy persisten características del siglo XIX.



Entre los grupos que se presentaron a la licitación, se destaca la presencia de la española Acciona; Consorcio CMEC-SDHS, de China; y el Grupo Vía Central, integrado por capitales uruguayos, españoles y franceses, según detalló este martes la Presidencia de la República.



El tramo que se construirá se considera "la columna vertebral" del ferrocarril a través de la cual se podrán transportar cerca de 2 millones de toneladas, una cifra inédita en el país.



"Queremos iniciarla en los primeros días del año próximo, por lo tanto, hay mucho que hacer en este semestre", acotó.



Por otra parte, el ministro hizo referencia al esfuerzo del gobierno en la reparación de las rutas nacionales y dijo que el principal déficit del país está en la calidad de los caminos, no en su cantidad.



"Se va recuperando el estándar y este es un trabajo que no se va a terminar en este periodo, vamos a dar un paso muy importante y vamos a quedar con una nueva situación pero ese es un proceso permanente", concluyó.