La vicepresidenta fue directa: “Si fuera Sendic, me alejaría un tiempo de la política”

Mientras el expresidente José Mujica y el presidente del Frente Amplio (FA) Javier Miranda están buscando una salida para el caso de Raúl Sendic, esta mañana la vicepresidenta Lucía Topolansky se refirió a dicha preocupación en Informativo Sarandí y envió un mensaje directo.

Luego de decir que no le "gusta opinar sobre el juicio, porque es una forma de presionar", la jerarca sostuvo que lo ocurrido en Ancap "no está laudado" aún por la Justicia y señaló: "Si estuviera en los zapatos de Sendic capaz me alejaría un tiempo de la política para esperar esos tiempos. Pero yo no puedo obligar a nadie".

La intención del exvicepresidente es la de hacer campaña y eso preocupa al Frente Amplio.

La vicepresidenta fue consultada por las posibles candidaturas en el partido de gobierno, de cara a las elecciones presidenciales de 2019, y dejó claro que es algo que aún no ha decidido ni ella ni su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP): señaló que no tiene "ninguna preferencia personal" y que "los cuatro o cinco nombres que andan por ahí tienen sus fortaleza y debilidades. Son bastante parejos los candidatos" que se manejan hasta el momento, dijo.



Con respecto a la posibilidad de que Mujica se postule como candidato, respondió que “en lo personal” piensa que esa candidatura “está descartada”.

La jerarca también habló de la situación en Venezuela y puntualmente sobre la polémica que desataron los dichos del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.



Almagro dijo recientemente que no se debía descartar ninguna opción para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para la vicepresidenta uruguaya las declaraciones del excanciller fueron un gran error diplomático porque no se respetó la equidistancia. Topolansky dijo que en Uruguay “defendemos la soberanía y la autodeterminación, no podemos admitir la intervención”.