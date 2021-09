Vice de CARU se disculpó tras decir que "falta huevo" en buscar solución a política de frontera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El vicepresidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Miguel Feris, manifestó sus disculpas a través de sus redes sociales, tras haber expresado que "falta huevo" de todos los actores políticos para buscar soluciones a políticas de frontera.

“En relación a mis declaraciones públicas, reconozco no haber utilizado la mejor de las expresiones y pido disculpas por ello. Mi preocupación, es que los representantes de esta zona del país defiendan aún con más fuerzas los intereses de nuestra gente y confío plenamente en nuestro gobierno actual para que pronto se plasme una solución que brinde certeza a nuestra región. He dedicado la vida esta lucha”, escribió Feris, ex presidente del Centro Comercial de Salto y de la Cámara Empresarial del Uruguay (CEDU).

Ante las noticias del día de hoy, expreso : pic.twitter.com/N2maEoa2PT — Miguel Feris Grassi (@MiguelFeris) August 31, 2021

Feris había sido crítico sobre la situación de la política de frontera. "Se precisan ideas y huevo, y lo que falta acá es huevo de todos los actores políticos que tienen que golpear puertas", señaló Feris en una entrevista con Radio Arapey de Salto.



"Acá el único que entendió cómo funciona la política de frontera fue el Frente Amplio que aprobó la rebaja en el precio de las naftas del 24%, lo que evitó la sangría de salteños hacia el otro lado", manifestó Feris, militante del sector Ciudadanos del Partido Colorado.

Además asintió al decir que la experiencia ocurrida en el año 2007 con la rebaja del precio de los combustibles debía ser tenida en cuenta como ejemplar.



Los dichos del jerarca de la CARU en representación del gobierno de coalición, se dan luego de una reunión ocurrida el lunes 30 entre los intendentes Andrés Lima de Salto, Nicolás Olivera de Paysandú y Omar Lafluf de Río Negro, junto a los presidentes de los Centros Comerciales de esos tres departamentos.



Las declaraciones cayeron con pesar dentro de la coalición de gobierno. Dirigentes blancos de Salto cercanos al presidente Lacalle Pou cuestionaron las manifestaciones del ex candidato a intendente por el Partido Colorado en las últimas elecciones de setiembre del 2020.